Marius Crăciun s-a dovedit a fi cel mai ambițios concurent de la Ferma, chiar dacă în timpul emisiunii acesta nu prea a atras atenţia asupra lui, fiind unul dintre cei mai liniştiţi concurenţi. Tânărului i-a surâs norocul la 23 de ani, după ce a câștigat marele premiu al show-ului, însă copilăria sa nu a fost una tocmai fericită, notează click.ro.

Deși a fost nevoit să se lupte în semifinală cu doi sportivi de performanță, Cătălin Zmărăndescu și Cătălin Moroșanu, Marius a reușit să treacă cu brio probele și să își câștige locul în marea finală, alături de Moro, care, deși este un adversar pe măsură, a cedat cerințelor grelelor confruntări din ultima seară a Fermei. Premiul vine pentru Marius ca o gură de aer proaspăt, având în vedere că întreaga sa copilărie a fost marcată de problemele financiare ale familiei.

