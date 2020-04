Într-o ședință operativă desfășurată astăzi la Palatul Administrativ din Suceava, comandantul militar al Spitalului Județean, generalul-maior în rezervă Ionel Oprea, a anunțat că aproximativ 1.000 de angajați din rîndul personalului medical al unității sînt testați negativ pentru coronavirus și pot reveni la lucru. El a arătat că la ora actuală spitalul este la 66% din capacitatea medicală din punct de vedere al resursei umane.

Pe de altă parte, generalul Oprea a prezentat conceptul noului ATI de lîngă Spitalul Vechi, construit dintr-un ansamblu de containere structurat pe două circuite- COVID-19 și non- COVID, inclusiv două garderobe – filtru de acces, care va permite reluarea activității în ambulatoriu, și care va fi menținut pînă la sfîrșitul anului.

Generalul a transmis că, după finalizarea acestei investiții, Spitalul din Suceava „va deveni etalon la nivel de țară și se va șterge imaginea formată acum o lună și ceva, imagine care nu este definitorie pentru această unitate medicală”.