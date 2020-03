În această primăvară în municipiul Suceava vor fi plantați 1.000 de arbori din care 500 în zona de agrement și în cartierul din Dealul Mănăstirii. ”În oraș plantăm 80 de platani cu circumferința de 350-450 de cm și 20 cu circumferința de 450-500 de cm, 50 de arbori din specia tei argintiu, 30 din specia mesetacăn, 80 din specia prun roșu, 60 de arbori lalea și 50 de tuia. Am vizitat serele de la Domeniul Public și am constatat că răsadurile merg foarte bine. Ne rugăm la Dumnezeu să ne ferească de această epidemie dar viața merge înainte și sperăm să avem și în acest an un oraș al florilor”, a declarat primarul Ion Lungu.