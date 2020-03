Asociația Tășuleasa Social va dona echipamente de protecție pentru personalul medical din Suceava, a anunțat instituția Prefectului. Asta în urma unei discuții purtate de prefectul județului Suceava, Alexandru Moldovan cu Alin Ușeriu, președinte al asociației, cu care a avut mai multe colaborări anterioare. Astfel, prin grija lui Tiberiu Ușeriu vor fi aduse la Suceava 1.000 de combinezoane laminate special și 1.500 perechi de mănuși pentru cei care luptă în linia întâi, adică pentru personalul de pe ambulante, paramedicii SMURD, și nu în ultimul rând pentru personalul medical de la Spitalul Județean Suceava.

”Încă o dată se dovedește că un motto nu este doar un motto atunci cînd îți pasă…. Aceste zile vorbesc despre eroi… cei din prima linie sau alții care aleg să fie în spatele lor sprijinindu-i…Să fim uniți și atenți la nevoile celor din jur! Doar așa vom învinge COVID 19”, a transmis Prefectura Suceava.