Miercuri, 3 noiembrie a.c., în jurul orei 00.20, poliţiştii de frontieră din cadrul S.P.F. Vicovu de Sus – I.T.P.F. Sighetu Marmaţiei au sesizat în zona de responsabilitate, un aparat de zbor de mici dimensiuni (posibil dronă) care s-a deplasat din Ucraina în România, pe direcţia localităţii Vicovu de Sus, județul Suceava şi, ulterior, s-a întors pe teritoriul statului vecin.

Imediat au fost informate autoritățile de frontieră din Ucraina, precum şi autorităţile competente despre producerea evenimentului, în vederea luării măsurilor legale ce se impun, concomitent cu monitorizarea traseului aparatului de zbor.

De asemenea, în zona de responsabilitate pe direcţia respectivă s-au deplasat mai multe echipe operative care au luat măsuri de supraveghere și cercetare a zonei, ocazie cu care pe raza localităţii Vicovu de Sus, au fost descoperite, abandonate, două colete care conţineau țigări de contrabandă.

În urma inventarierii coletelor a rezultat cantitatea de 1.000 de pachete cu țigări de provenienţă Duty-Free, în valoare de 11.700 lei, care a fost ridicată în vederea confiscării.

În cauză, poliţiştii de frontieră efectuează cercetări, sub directa supraveghere a unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuţi, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă, precum și pentru depistarea tuturor persoanelor implicate, urmând ca la final să fie luate măsurile legale ce se impun.