Cele doua sectii de drumuri nationale din judetul Suceava au executat de la inceputul acestui an si pina in prezent plombari folosind o cantitate totala de 250 de tone mixtura asfaltica la rece si au plantat in aceasta primavara 1.700 de puieti in zona drumurilor nationale. Anuntul a fost facut marti de catre prefectul Mirela Elena Adomnicai. “ De asemenea in aceasta perioada au intensificat activitatea de salubrizare. Numai in aceasta luna au fost strinse peste 200 de metri cubi de deseuri. Totodata au inlocuit parapete, au spalat indicatoarele verticale astfel incit sa avem judetul pregatit pentru a intimpina turistii de Paste dar si pentru noi sucevenii”, a declarat Adomnicai.