Pe 1 octombrie, în întreaga lume, este marcată Ziua Mondială a Luptei împotriva Cancerului la Sân, iar întreaga lună este dedicată unor acțiuni ce au ca scop conștientizarea pericolului reprezentat de această maladie şi a modului în care pot fi depistate primele semne ale bolii, astfel încât să poată fi salvată viaţa acelor persoane diagnosticate cu această cumplită boală. Conform statisticilor, două treimi dintre femeile care au cancer la sân au peste 50 de ani, iar celelalte, au între 39 şi 49 de ani.

La fiecare trei minute, o femeie este diagnosticată cu cancer la sân şi la fiecare 14 minute o femeie moare din cauza cancerului la sân. Ceea ce înseamnă că una din opt femei, în lume, moare răpusă de cancer la sân. Cancerul mamar este o problemă de sănătate la nivel mondial, fiind cel mai frecvent tip cancer și principala cauză de deces prin cancer la femei. În România, deși incidenţa este redusă comparativ cu ţările europene, mortalitatea prin cancer de sân s-a dublat în ultima jumătate de secol.

Cancerul de sân transmis ereditar reprezintă aproximativ 5 până la 10% dintre toate tipurile de cancer şi, de asemenea, femeile care moştenesc genele specifice cancerului de sân au un risc crescut de a dezvolta această afecţiune. Cancerul mamar reprezintă 23% din totalul cazurilor de cancer și 14% din decesele prin cancer în lume. La nivel european, o analiză a mortalităţii prin cancer mamar a constatat o reducere a mediei mortalităţii de la 45% la 17% între anii 1989 și 2006, cu variaţii mari între extreme: scădere cu 35% în Marea Britanie și creștere cu 17% în România. În fiecare an, cancerul de sân este responsabil de 77.000 de decese în Europa, dintre care 40% la femeile sub 65 de ani. În judeţul Suceava, din totalul numărului de cazuri de cancer rămase în evidenţă la sfârşitul anului trecut, cele mai multe, 1.495, au fost cazuri de cancer la sân.

Dar cancerul la sân depistat în stadiul incipient, la dimensiuni de sub 1 cm, poate fi vindecat în proporţie de peste 90% dacă este aplicat de îndată tratamentul corespunzător.

Sistemele de sănătate la nivel mondial fac, tocmai de aceea, eforturi deosebite pentru screening și implementarea celor mai eficiente metode de tratament.

Cancerul mamar nu produce durere si nu se manifestă prin alte simptome decât în faze târzii și poate fi prevenit începând cu adoptarea unor obiceiuri personale sănătoase.

Femeilor le este indicată autoexaminarea – palparea şi examinarea periodică a sânilor astfel încât să poată fi identificate orice fel de formaţiuni anormale.

De asemenea medicii recomandă ca înainte de împlinirea vârstei de 40 de ani, femeile să efectueaze ecografii de sân, anual, iar după această vârstă, este indicată o ecografie mamară la intervale regulate, deoarece acestea pot ajuta femeile să descopere din timp orice nodul, chiar înainte de a fi palpabil.

Ai grijă de tine! Fă-o AZI, nu ,,într-o zi”! În luna octombrie îţi reamintim că prevenţia este cheia pentru o viaţă fără cancer mamar!