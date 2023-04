Comunicat de presă: „Anul acesta se împlinesc primii 10 ani de radiologie intervențională într-un spital județean de urgență din România. Și acest lucru se întâmplă la Suceava, deoarece perseverenta și munca în echipa au contribuit la construirea unui Compartiment de Radiologie Intervențională cu renume nu numai național ci la nivel internațional.

Considerată încă o supraspecializare tânără în România, la Spitalul Universitar din București, din anii 2000, dr. Bogdan Dorobaț și dr. Rareș Nechifor, sub îndrumarea prof. Dr. Gheorghe Iana au fost promotorii primelor proceduri endovasculare și percutanat, primele proceduri de radiologie intervențională au fost făcute în anul 2013 la Spitalul Județean de Urgență Suceava.

Echipa formată din dr. Mihai Crețeanu și as. Iulia Tarita, as. Corina Boiculese și as. Ancuța Bazgan au făcut împreună cu doctori din țară și străinătate primele proceduri complexe de neuroradiologie interventioanala (flowdiverter și embolizare de malformații arteriovenoase) încă din primii ani.

Echipa multidisciplinară de îngrijire a piciorului persoanei cu diabet, a reușit în cei peste 10 ani sa reducă la jumate numărul de amputații majore la pacienții cu diabet. Împreună cu dotările de excepție ale compartimentului (injectomat dioxid de carbon (CO2), consola de trombectomie și trombaspiratie – dotare integrată unica în Romania ) atât prin finanțarea Academiei de Științe Medicale cât și din fondurile proprii ale spitalului, au făcut ca Spitalul Județean de Urgență Suceava sa devină centru de referință național în tratamentul minim invaziv al ischemiei critice periferice la persoana cu diabet și nu numai.

În ultimii 3 ani susținerea financiara importanta și necondiționată a managementului Spitalului Județean au condus la includerea în acțiunea prioritate AP- AVC, singurul Spital Județean din Regiunea Moldovei și din România,care asigura 24/24 ore 7/7 zile tratamentul endovascular în accidentul vascular ischemic acut.

Actuala componenta a compartimentului format din 3 medici specialiști cu competenta radiologie intervențională (dr. Lulciuc Catalin, dr. Alexandra Husar, dr. Mihai jr. Creteanu) și 2 medici rezidenți ( dr. Ionel Coruga, dr. Gabriel Mircea) , împreună cu cei 6 asistenți medicali ( as. Iulia Leonte, aș. Constantin Balta, aș. Alexandru Serediuc, as. Florentin Florea, Andreea Cornea, Maria Drăghici) asigura urgentele în accidentul vascular ischemic acut, toată patologia hemoragica (traumatisme, cauze oncologice), trombotica acută (tromboza venoasa profunda) sau nonvasculara (puncții, drenaje, biopsii) pentru o populație de peste 1.5 milioane de locuitori (județele Suceava, Botoșani, Neamț, Iași).

Ca o încununare a tuturor eforturilor depuse în ultimii 10 ani, la sfârșitul lunii martie, Societatea de Neuroradiologie și Radiologie Intervențională din România (SNRIR), în parteneriat cu Academia de Știinte Medicale, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași și Spitalul Județean de Urgență Suceava, au organizat cel de-al doilea Simpozion Regional Multidisciplinar de Tehnici Minim Invazive organizat în cadrul celei de-a 12-a Conferinţe SNRIR.

Încă din cadrul deschiderii de la Aula UMF Gr. T Popa Iași, prof. Gheorghe Iana președintele SNRIR, academician prof. Radu Deac, Academia de Științe Medicale și dr. Tiberius Marius Bradatan – secretar de stat Ministerul Sănătății au apreciat performanta și dedicarea echipei de radiologie intervențională de la Spitalul Județean Suceava.

Prin prezenta în cadrul festivității de deschidere, managerul Spitalului Județean Suceava, dr. Alexandru Calancea, a subliniat rolul de spitalul regional pe care instituția pe care o conduce l-a căpătat în ultimii 3 ani și susținerea continua a medicilor care doresc sa facă performanta la Suceava.

Corpul medical al Spitalului Județean Suceava, s-a remarcat în cadrul lucrărilor științifice prin prezenta directorului medical, dr. Dimitrie Siriopol, la sesiunea de acces vascular dedicata pacienților dializați, dr. Tatiana Bardan, medic coordonator acțiunea prioritara AVC (AP-AVC) la sesiunea de neuroradiologie interventionala, dr. Catalin Lulciuc și dr. Ionel Coruga, la sesiunea de managementul durerii și dr. Gabriel Mircea la sesiunea rezidenți.

Dorim ca următorii 10 ani sa fie la fel de frumoși în ceea ce înseamnă munca în echipa , susținerea managementului Spitalului Județean și rezultatele medicale însemnand schimbarea calității vieții pacienților noștri”.

Echipa Compartiment Radiologie Intervențională Suceava