Anul 2020 se anunta un an in forta pentru lumea modei. Influencerii in moda au lansat deja cele mai indraznete trenduri si multe dintre acestea vor fi prezentate la cele mai ravnite evenimente fashion ce asteapta sa fie lansate in acest an.

1. Athens Fashion Trade Show

Inca din aceasta luna, podiumurile pregatesc locul pentru cele mai frumoase si elegante tinute premiate la Athens Fashion Trade Show, pe 24 ianuarie. Evenimentul are loc intre 24 si 27 ianuarie, in capitala Greciei, reunind designeri si case de moda de talie internationala.

2. International Children’s Fashion Week

Un alt eveniment la fel de asteptat este International Children’s Fashion Week. Acesta va avea loc in acest an in Valencia, Spania. Evenimentul se desfasoara in doua gale, intre 24 – 26 ianuarie si 8 – 10 mai. Toti cei care isi doresc ca micutii lor sa fie in trend si sa intoarca privirile celor din jur prin tinuta lor, isi vor gasi la acest eveniment surse de inspiratie nenumarate.

3. Kiev Fashion

In luna februarie, cel mai asteptat eveniment fashion este cu siguranta Kiev Fashion. Strazile Ucrainei vor abunda in tinute provocatoare si trendurile de iarna vor iesi la suprafata intre zilele 5 – 7 februarie, in acest an.

4. Momad – International Fashion Trade Show

Tot in februarie, la Madrid, are loc Momad – International Fashion Trade Show – unul dintre marile evenimente de moda din iarna 2020. Toti cei care doresc sa descopere ce se va purta anul acesta, pot ajunge la acest eveniment pentru a descoperi trendurile.

5. The National Wedding Show

Pentru cei care isi pregatesc nunta, luna martie este speciala. In acest an, in 14 si 15 martie, in Manchester va avea loc cel mai mare targ de nunti din Marea Britanie. Miresele vor fi innebunite in acest an dupa „The National Wedding Show”.

6. Mercedez – Benz Fashion Week Madrid

Sarim rapid peste primavara si peste evenimentele pe care ni le mai are de oferit, pentru a ajunge la unul dintre cele mai asteptate evenimente de moda din acest an. Este vorba despre Mercedez – Benz Fashion Week Madrid. Acest eveniment va aduna milioane de oameni din Spania in capitala si probabil sute de mii de turisti, intre zilele 23 – 28 iunie.

7. Styl – International Fashion and Textiles Fair

Tot pentru amatorii targurilor, luna august aduce surprize. In Brno, Cehia, in 22 – 24 august va avea loc un targ urias de textile: Styl – International Fashion and Textiles Fair. Aici veti putea ajunge pentru a achizitiona cele mai placute si elegante materiale, la preturi extrem de accesibile.

8. Modexpo

Modexpo este si anul acesta o surpriza placuta pentru iubitorii de blanuri, accesorii si haine de lux. Tinutele de piele, blanurile si incaltarile de lux se afla la ele acasa pe scenele Modexpo in acest an. Modexpo este evenimentul la care sigur vei putea ajunge, deoarece acesta se organizeaza chiar in Bucuresti. Pe data de 1 octombrie este lansarea. Evenimentul se desfasoara intre 1 – 4 octombrie.

9. Stiliuz

Acesta este un alt eveniment asteptat de iubitorii de moda. O gala fashion cu totul si cu totul spectaculoasa, in Klaipeda, Lituania, care va acea loc intre 16 si 18 octombrie, in cadrul expozitiei Style and Fashion Exhibition.

10. North American Jewelry, Gift & Accessory Show

Iar pentru sezonul rece, 2020 pregateste ceva special in luna cadourilor. North American Jewelry, Gift & Accessory Show este evenimentul care va incheia anul intr-un ton vesel si plin de bucurie. Poti darui orice bijuterie sau un accesoriu de lux celor dragi, participand la un astfel de targ de bijuterii. Evenimentul se desfasoara intre 29 noiembrie si 2 decembrie, in New Braunfels, SUA.