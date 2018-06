Orientul Mijlociu si Asia sunt principalele continente care se lauda, in prezent cu cele mai inalte si impunatoare cladiri din intreaga lume, majoritatea construite dupa anul 2000.

Cea mai inalta cladire din lume, care isi pastreaza acest titlu inca din 2010 este Burj Khalifa, impunatoarea cladire din Dubai, recunoscuta in lumea intreaga.

In curand, in Dubai se va construi un nou zgarie nori, intitulat Dynamic Tower. Proiectul apartine unui arhitect Italian si prevede crearea unui turn de 80 de etaje, de 420 de metri in Dubai, cu etaje care se rotesc la 360 de grade, in jurul unei structuri din beton, la fiecare 90 de minute.

Alte entitati de pe lista celor mai inalte cladiri din lume include Turnul Shanghai, Abraj Al-Bait si Centrul de Finante Ping.

Multi ani, de-a lungul timpului, Empire State Building, construita in 1931, era considerata cea mai inalta cladire din lume, cu 381 de metri. In prezent, insa renumita cladire din New York nici nu se claseaza printre primele 20 de pozitii, intr-un clasament realizat la nivel mondial.

Iata care sunt primele 10 cele mai inalte cladiri ale lumii:

1. Shanghai World Fiancial Center – 492 metri

Aceasta cladire este un zgarie nori, din Shanghai, China, inaugurat in anul 2008. Este a doua cea mai inalta cladire din Shanghai si a zecea, cea mai inalta din intreaga lume, in prezent, cu 101 etaje si 492 de metri. Shanghai World Fiancial Center este situat in districtul Pudong si activeaza ca centru financiar si comercial international. Cladirea gazduieste camere de hotel, birouri, sali de conferinte si mall-uri. Turnul sau are o deschidere sub forma de trapez spre varf, este proiectat cu un cadru diagonal pentru a atenua fortele de indoire, de la vant si echipamente grele.

2. Taipei 101 (Taiwan) – 509 metri

Asa cum sugereaza si numele, Taipei 101 are 101 etaje si 509 metri. Este detinuta de Compania Taipei Financial Center Corporation si este considerata un adevarat simbol al Taiwanului. Construit dupa un design revolutionar, in 2004, Taipei 101 evidentiaza progresul tehnologic, combinat cu traditia asiatica. A fost considerata cea mai inalta cladire din lume intre 2004 si 2010 si este recunoscuta datorita nuantei verde-albastru, unica in lume. Gazduieste birouri, un mall pe mai multe etaje, restaurante si cluburi de noapte.

3. China Zun, Beijing – 528 metri

China Zun, din Beijing urmeaza sa fie finalizata in 2018. Dupa finalizare, ea va ocupa cea de-a opta pozitie in clasamentul celor mai inalte cladiri din lume, cu o inaltime de 528 de metri. Cladirea va servi ca spatii de birouri, in zona centrala a Beijing-ului.

4. Tianjin CTF Finance din China si CTF din Guangzhou –cu cate 530 metri

Centrul de Finante din Tianjin detine titlul de cea de-a saptea cea mai inalta cladire din lume, la fel ca Centrul de Finante CTF din Guangzhou, ambele cu 530 de metri. Acest turn CTF, care reprezinta Chow Tai Fook, urmeaza sa fie finalizat in 2018. Constructia turnului a inceput in 2013, are 97 de etaje, destinate utilizarii mixte. CTF Guangzhou este o alta constructie mixta, ce a fost finalizata in 2016. Gazduieste un mall, birouri si un hotel. El detine unul dintre cele mai rapide ascensoare din lume, ce atinge o viteza de 71 de km pe ora.

5. One World Trade Center din New York- 541 metri

Cu 541 de metri si 104 etaje, One World Trade Center este considerata cea mai inalta cladire, nu doar in New York, ci si in Statele Unite si intreaga emisfera Occidentala. One World Trade Center a fost construit in 2014, pentru comemorarea atacurilor teroriste din 11 septembrie 2011, pe locul vechiului World Trade Center. Cele mai multe etaje sunt destinate birourilor, insa de la etajul 91 in sus sunt etaje mecanice, cu echipamente si diverse instalatii de constructii.

6. Lotte World Tower, Coreea de Sud – 555 de metri

Lotte World Tower se afla in Seoul, Coreea de Sud. Cu 555 de metri este cea de-a cincea cea mai inalta cladire din lume. Constructia cladirii a fost inceputa in 2011 si finalizata in 2016. Timp de treisprezece ani a durat planificarea si proiectarea acestei constructii. Cladirea are 123 de etaje, dintre care sase sunt subterane. Acoperisul cladirii este atat de bine consolidat si proiectat, incat poate rezista si unui cutremur de noua grade pe scara Richter.

7. Ping An Finance Centre, China – 599 metri

Centrul de Finante International Ping, din Shenzhen, China, masoara 599 de metri si este a patra cladire, cea mai inalta din lume. Constructia, finalizata in 2017, are un centru de conferinte, un hotel si spatii comerciale de ultima generatie, fiind si sediul asociatiei sale, Pping An Insurrance. Cladirea este dotata cu 33 de lifturi duble, pentru a ajunge la toate cele 115 etaje.

8. Makkah Royal Clock Tower, Arabia Saudita- 601 metri

Cu o inaltime de 601 metri, cladirea turnului cu ceas din Arabia Saudita este a treia cea mai inalta constructie din lume. Cunoscuta si sub numele de „Abraj Al-Bait” din Mecca, cladirea Makkah detine un hotel de 120 de etaje, un centru de conferinte, un muzeu Islamic si o sala de rugaciune cu o capacitate de 10.000 de persoane. De asemenea, interiorul cladirii include un mall cu cinci etaje si un centru de observatie stelara, folosit pentru a observa luna in timpul lunii sfinte.

Ceasul turnului Makkah Royal este cel mai mare din intreaga lume.

9. Shanghai Tower, China – 632 metri

Turnul Shanghai este cea de-a doua cea mai inalta cladire din lume, cu 121 etaje si 632 de metri inaltime. Constructia turnului, proiectata de compania Americana Gensler, a inceput in 2006 si a durat opt ani. Ea trebuia sa deserveasca un hotel si spatii de birouri. Astazi, insa turnul Shanghai are 320 de camere de hotel si 1.100 de locuri de parcare. Vederea din partea superioara a cladirii ofera o panorama superba a binecunoscutei zonei intr-o continua dezvoltare, denumita Pudong.

10. Burj Khalifa, Dubai – 828 metri

Statutul de cea mai inalta cladire ii revine lui Burj Khalifa din Dubai, cu 828 metri, masurand cu peste 200 de metri mai mult decat orice alta cladire din lume. Construita din beton si otel, cladirea a fost proiectata de arhitectii responsabili cu constructia altor impresionante cladiri, precum: Tower Willis din Chicago si One World Trade Center din New York City. Constructia a fost terminata in 2010 si face parte dintr-un proiect al guvernului Emiratelor Arabe Unite de a schimba economia tarii, bazata pe petrol, la o zona turistica, orientata mai mult pe servicii.

Burj Khalifa are 1623 de etaje, 30.000 de locuinte, raspandite in peste 19 turnuri rezidentiale, un lac artificial, noua hoteluri, suite de corporatii, un punct de observatie si un mall.

Tehnologia in continua dezvoltare a permis ridicarea unor constructii mult mai inalte, care in curand vor depasi pragul de 1000 de metri si majoritatea sunt realizate in Asia si Orientul Mijlociu, zone intr-o continua dezvoltare.

Surse: Baumaschinentomi – Piese utilaje si Baumaschinentomi – constructii