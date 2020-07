Nimic nu se compara cu o felie calda si delicioasa de pizza proaspat scoasa din cuptor. Acest fel de mancare provine de origine din Italia, Napoli si are o istorie indelungata, inca din secolul XIV prima denumire fiind aceea de „paine plata acoperita cu branza”.

Daca in trecut acest fel de mancare devenit popular in randul saracilor pentru ca era foarte ieftin de preparat, satios si gustos, ulterior pizza a inceput sa fie vanduta in are liber si sa fie desgustata si de catre cei mai bogati, dar si de catre turistii care ajungeau in Napoli. In ziua de azi orice restaurant sau pizzerie care detine echipamente pizza pot sa prepare diferite tipuri de pizza pentru gusturile fiecarui client. Mai jos poti vedea 10 tipuri de pizza populare din intreaga lume:

Pizza Napoletana

Cea mai emblematica creatie culinara din Italia, pizza autentica Napoletana este facuta doar cu cateva ingrediente simple si pregatita in doar doua variante: pizza napolitana de baza, cu un sos pe baza de rosii aromatizat cu usturoi si oregano si margherita cu rosii, mozzarella si frunze proaspete de busuioc. O combinatie delicioasa ale carei culori se spune ca reprezinta steagul italian.

Originile acestui fel de pizza dateaza de la inceputul anilor 1700, cand ceea ce cunoastem astazi drept pizza napoletana a fost descrisa pentru prima data de bucatarul, scriitorul si filosoful italian Vincenzo Corrado in tratatul sau despre obiceiurile alimentare ale oamenilor din Napoli.

Aproape 200 de ani mai tarziu, in 1889, primul maestru napolitan pizzaiolo Raffaele Esposito a adaugat mozzarella amestecului si a inventat margherita, care se considera ca fiind prima pizza moderna. Denumita initial la pizza tricolore, despre creatia lui Esposito se spune ca a fost realizata in onoarea si numita dupa Margherita din Savoia, regina consoarta a Regatului Italiei, care a fost in acea vreme in vizita in Napoli.

In 2010 pizza Napoletana a fost recunoscuta oficial de Uniunea Europeana si a primit denumirea de specialitate traditionala garantata.

Pizza Margherita

Pizza Margherita este o delicatesa potrivita pentru o regina. In 1889, regina Margherita din Savoia a vizitat Napoli, unde i s-a servit o pizza care a fost facuta pentru a semana cu culorile steagului italian: rosii, branza mozzarella si busuioc verde.

Reginei i-a placut felul de mancare, iar Esposito a numit-o dupa ea – pizza Margherita, dar o astfel de pizza a fost facuta si inainte de acea vreme, si poate fi datata din 1866, cand cele mai populare toppinguri pentru pizza au fost busuioc, branza si rosii, dar pizza nu era inca numita Margherita.

Din acele vremuri, Margherita a devenit unul dintre cele mai populare soiuri de pizza din lume, iar in 2009, a fost protejata ca unul dintre cele trei Pizze Napoletane cu o eticheta europeana de protectie STG, dovedindu-si excelenta in aroma si ingrediente traditionale.

Pizza Calzone

Acest tip unic de pizza se caracterizeaza prin forma sa pe jumatate rotunda, realizata prin plierea unei pizza cu dimensiuni complete in jumatate. Din secolul XVIII in Napoli, calzone inseamna “picior”, referindu-se la faptul ca scopul initial al acestei pizza a fost sa poata fi consumata in timp ce mergeti pe jos.

In mod obisnuit, acestea sunt umplute cu carne precum salam sau sunca si branzeturi precum mozzarella, ricotta, parmezan si pecorino. In Statele Unite si in restul lumii, calzone a castigat popularitate dupa ce a fost tema centrala a unui episod al serialului Seinfeld in 1996.

Pizza Marinara

Marinara este o pizza napolitana cu un topping de rosii, oregano, usturoi, ulei de masline extravirgin si uneori busuioc proaspat. Numele sau nu provine din credinta populara ca are fructe de mare pe ea, ci pentru ca era o mancare de baza pentru pescarii care o consumau la intoarcerea acasa de la pescuitul din Golful Napoli.

Unii sustin ca a fost inventata la Pizzeria Port’Alba in 1734, considerata cea mai veche pizzerie din lume. Marinara este o pizza protejata cu reguli specifice privind procesul de productie, aluatul si ingredientele cheie utilizate in prepararea de pizza.

Pizza in stil Chicago

La sfarsitul anilor 1800 si inceputul anilor 1900, imigrantii napolitani au venit in SUA in cautarea unei vieti mai bune. La scurt timp in 1943, urmasii lor Ike Sewell si Ric Riccardo au deschis Pizzeria Uno in Chicago, servind o noua varietate de pizza, cu straturi inversate de branza, carne, rosii si o crusta crocanta.

Pizza in stil Chicago este acum una dintre vedetele culturale si culinare din Chicago. Felul de mancare nu este doar popular in Chicago, ci in toata lumea, iar popularitatea sa este evidenta in faptul ca exista chiar o Ziua Nationala a Pizzei Chicago, sarbatorita in fiecare an pe 5 aprilie.

Pizza Capricciosa

Numele acestei pizza se traduce in capricios si pare destul de potrivit, avand in vedere ca topping-urile tind sa varieze de la o regiune la alta. Capricciosa este facuta cu o combinatie in continua schimbare de ingrediente care includ cel mai adesea rosii, mozzarella, ciuperci, anghinare, sunca, masline si un ou fiert, in timp ce in Italia centrala si nordica, nu este neobisnuit sa se adauge carnati si uneori chiar hamsii.

Pizza in stil New York

Pizza in stil New York este o pizza mare cu cruste subtiri, care a evoluat din pizza clasica in stil napolitan, adusa in New York de imigrantii italieni la inceputul anilor 1900. Felul de mancare a inceput cu deschiderea primei pizzerii din America, numita Lombardi’s.

Atunci cand este feliata, bucatile sunt foarte mari si largi, in timp ce crusta este crocanta, dar pliabila pentru un consum mai usor. Unii sustin ca textura unica a crustei se datoreaza mult mineralelor care se gasesc doar in apa de la robinet din New York. In mod traditional, pizza este completata cu mozzarella si sos de rosii puternic condimentat (ulei de masline, rosii, usturoi, zahar, sare, oregano, ardei rosu, busuioc), in timp ce ingredientele suplimentare, cum ar fi legumele sau carnatii se adauga deasupra branzei.

Pizza Pepperoni

Popularitatea acestei pizza a inceput sa creasca abia in anii ’50. Preparatul variaza de la un stat la altul, dar popularitatea acestei pizza a facut-o sa fie de baza in Statele Unite si, de obicei, este preparata pur si simplu cu mozzarella, sos de rosii si ardei iute.

Pizza Quattro Formaggi

Quattro formaggi este o pizza italiana cu o combinatie de patru feluri de branza, dupa cum sugereaza si numele. In mod traditional, branzeturile ar trebui sa fie mozzarella si alte trei, branzeturi locale, in functie de regiune, precum Gorgonzola, Fontina si Parmigiano-Reggiano.

Pizza Hawaiana

In ciuda numelui, pizza hawaiana este o inventie canadiana, o placinta clasica in stil american, completata cu bucati de branza, sunca si ananas. A fost initial creat de Sam Panopoulos, in Ontario, la mijlocul anilor ’60, cand a adaugat ananas in farfurie si a inceput sa serveasca clientilor restaurantului sau.