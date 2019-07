De cele mai multe ori, tehnologia este creata pentru a ne ajuta si pentru a ne face viata mai usoara. Insa, foarte des apar situatii in care in timp ce tehnologia ne ajuta pe noi, dauneaza mediului inconjurator.

Ei bine, exista insa si inventii create de-a lungul timpului pentru a eficientiza nu doar viata noastra, ci si pentru a avea grija de mediul inconjurator. Iar una dintre acestea este inventia fascinanta a cablurilor de fibra optica.

Fibra optica este o inventie cu totul si cu totul speciala. Ea are o multime de avantaje fata de conexiunile realizate prin cabluri de cupru. Iata 10 de lucruri ingenioase si surprinzatoare pe care nu le stiai despre fibra optica.

1.fibra optica este prietenoasa cu mediul inconjurator. Aceasta consuma mai putina energie decat cablurile coaxiale. Un cablu coaxial consuma 3,5 wats pe o distanta de 100 metri, in timp ce fibra optica necesita mai putin de 1 watt.

2. cablurile de fibra optica nu necesita racirea, economisind astfel din costul pentru echipamente si din spatiul necesar implementarii.

3. un cablu de fibra optica elibereaza doar 7g de dioxid de carbon in atmosfera, pentru fiecare gigabit de date transmis. Astfel, in 30 de ani se pot reduce emisiile de CO2 doar la nivelul Europei, cu peste 30 de tone de dioxid de carbon.

4. fibra optica este singurul tip de cablu ce poate fi instalat la momentul actual subacvatic, necesitand astfel mai putine resurse si eliminand problema spatiului.

5. cablurile din firba optica sunt realizate din sticla sau plastic, nu din cupru, astfel nefiind nevoie de extractia unui material greu pentru realizarea lor. Cuprul este unul dintre materialele a carui extractie duce la poluarea masiva a mediului inconjurator. Asadar, avem inca un punct in plus pentru prietenia dintre mediul inconjurator si fibra optica.

6. un cablu de fibra optica de grosimea unui fir de par poate transmite peste 10 milioane de apeluri telefonice. Iar un cablu poate contine pana la cateva sute de fire de fibra optica de grosime milimetrica.

7. degradarea semnalului de transmisie depinde de gradul de puritate a sticlei. In cazul fibrei optice de calitate degradarea semnalului este mai mica de 10%/km la 1.550nm.

8. fibra optica nu este folosita doar in telecomunicatii. Si domeniul medicinei se bucura de inventii pe baza firbei optice. Toate acele aparaturi medicale ce permit accesul in corpul uman fara a interveni chirurgical, prin prisma unei simple incizii de cativa mm, functioneaza pe baza de fibra optica

9. cablurile de fibra optica au greutatea cu aproximativ 90% mai mica decat cablurile torsadate, ceea ce face ca fibra optica sa fie preferata si in domeniul militar, pentru echiparea tancurilor si avioanelor de lupta.

10. fibra de sticla contine dioxid de siliciu, al doilea cel mai abundent element de pe Pamant, dupa oxigen.

Pe langa aceste 10 avantaje, fibra optica este un real produs care poate duce la eficientizarea si la economisirea resurselor folosite in foarte multe domenii. Asadar, tu ce parere ti-ai format despre fibra optica? Folosesti la momentul actual acest serviciu sau ai in plan sa iti instalezi si tu fibra optica in casa sau la birou?