Odata cu aparitia pandemiei de COVID-19, turismul a inceput sa aiba de suferit. Recent au inceput sa fie permise vacantele in tara sau in afara tarii, iar multi turisti au inceput sa se orienteze spre a petrece cat mai mult timp in aer liber.

Campingul este o solutie si modul prin care poti sa iti faci unele dintre cele mai bune amintiri din vacanta. Departe de agitatia si aglomeratia din oras, an de an mii de turisti aleg sa petreaca concediile in locuri cat mai linistite, pline de verdeata si unde isi pot incarca bateriile. In acelasi timp, campingul este si o alternativa ieftina a turismului traditional, pentru ca isi folosesti cortul sau rulota proprie, nemaifiind nevoie sa platesti pentru o camera de cazare. In plus este si o solutei sanatoasa pentru a pastra distantarea sociala.

Iti place sa calatoresti in intreaga lume si vrei sa stii unde te poti bucura de momente de neuitat impreuna cu familia sau cu prietenii in contextul actual al pandemiei? Vezi cele mai frumoase 10 locuri din Europa unde poti merge intr-o tabara de vara si poti face camping pentru a te relaxare si pentru a te conecta cu natura.

Vila Nova de Milfontes, Portugalia

O destinatie ideala pentru o vacanta cu cortul este Vila Nova de Milfontes aflata pe coasta de sud-vest a Portugaliei. Este o destinatie potrivita pentru iubitorii de surf si pentru cei care doresc sa se bucure de liniste la malul marii. Cu climatul sau mediteranean si apele calde, Vila Nova reprezinta o escapada ideala pentru amatorii acvatici.

Turismul prin drumetii este incurajat in mod expres de catre guvern, deci poti face o excursie pe unul dintre numeroasele trasee de mers pe jos bine semnalate. Totodata exista si o multime de campinguri in zona.

Bavaria, Germania

In apropiere de Füssen, in pitorescul Alpilor Bavarezi, campingul Hopfensee de pe malul lacului ofera o experienta activa si prietenoasa. Cu vedere la unul dintre cele mai calde lacuri in poalele alpine si foarte aproape de Castelul Neuschwanstein, aici este un loc perfect pentru recreere si vizitarea obiectivelor turistice. Iti poti petrece vacanta cu drumetii, plimbari cu bicicleta sau inot, apoi te poti relaxa la saune si bai cu aburi.

Mazury, Polonia

Mazury este o regiune istorica din nord-estul Poloniei. Acest loc este cunoscut drept „plamanul verde al Poloniei”. Regiunea este una luxurianta si acoperita de lacuri, unde se gasesc mii de orase mici si pitoresti. In aceasta zona poti gasi un loc perfect pentru amenajarea taberelor.

Daca ai ajuns aici, mai poti merge in satul Tumiany sa te bucuri de un sejur la Tumiany Resort Center, un loc linistit pentru iubitorii de natura, culegatori de ciuperci si pasionati de pescuit.

Bran, Romania

Un loc ideal pentru campare in Romania este chiar Bran. O zona de munte linistita si cu privelisti uimitoare precum si cea a castelului Bran.

Aici poti descoperi Muzeul Satului Bran, Castelul Bran si Biserica Neagra. Castelul, fortificatiile si alte obiective gotice incanta privirile. Punctele de reper cele mai relevante sunt Varful Omu din muntii Bucegi, pestera Pestera Liliecilor si Rezervatia de Ursi Zarnesti.

Versailles, Franta

Campingul Huttopia Versailles ofera o experienta de neuitat in natura. Aici poti inchiria un cort sau o rulota, toate fiind dotate cu facilitati de baza. Palatul Versailles cu gradinile sale frumoase, se afla foarte aproape de camping si tot de aici poti face o excursie de o zi la Paris cu trenul. Alte obiective turistice din zona: Petit Trianon, fosta mosie a lui Marie Antoinette, castelul de Malmaison si Muzeul National de Arheologie, adapostit intr-un castel medieval.

Arhipelagul finlandez, Finlanda

Cat despre coastele vestice si sudice ale Finlandei, indepartatul arhipelag finlandez are 20.000 de insule. Aici vei gasi un imens parc national si oportunitati incredibile de a te plimba cu un caiac, dar si pentru a face drumetii.

De asemenea, in acest loc poti lua un curs de „abilitati de supravietuire” pentru campingul salbatic din aceasta regiune remarcabila. Iubitorii de literatura vor dori sa exploreze insulele Pellinge, o sursa de inspiratie pentru autorul cartilor de copii, Tove Jansson.

Fannefjorden, Norvegia

Bucura-te de vacanta in aer liber si ridica un cort la Kviltorp Camping din Fennefjorden, langa Molde pe coasta de vest a Norvegiei. Aici exista numeroase facilitati precum electricitate, Wi-Fi, bai si un magazin, toate elementele esentiale pentru a face sederea mai placuta.

Ajuns aici, poti sa explorezi satul pescaresc Bud din apropiere si Muzeul Romsdal cu o istorie populara. De asemenea, te potiindrepta spre Insula Veoya intr-o drumetie pe traseul Hjertoya Nature sau sa parcurgi dealurile verzi ale zonei pe bicicleta.

Blavand, Danemarca

Danemarca este destinatia perfecta pentru camping daca vrei sa vizitezi un loc unde se imbina padurile cu marea. Apa este calma si putin adanca, in timp ce nisipul este foarte curat. In plus, aici exista cu un parc acvatic, un centru de wellness si activitati pentru copii, fiind un loc ideal pentru familiile cu copii.

Sardinia, Italia

Daca iti place sa vizitezi Italia, poti sa alegi insula Sardinia pentru un camping perfect in aceasta vara. Un loc linistiti cu dealuri stancoase si o plaja cu o priveliste de neuitat. Te poti bucura de un camping mult asteptat cu o vedere panoramica asupra marii stralucitoare.

Kalsviken, Suedia

In aceasta zona din Suedia poti sa campezi aproape oriunde, avand drept de acces pentru publicul larg. Un loc linistit pentru o vacanta diferita unde poti sa te bucuri de un foc de tabara sau de plimbari montane. Totodata este o zona preferata de turistii care vor sa fuga de zonele calduroase in zilele toride de vara. Aici poti face si o plimbare cu caiacul pe mare Baltica.