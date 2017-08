Cei 10 elevi suceveni care au luat nota 10 la examenul de bacalaureat și la evaluarea naţională în sesiunea iunie iulie au fost premiaţi astăzi de Instituţia Prefectului-Judeţul Suceava şi de Inspectoratul Şcolar Judeţean. Evenimentul a avut loc în cadrul unui eveniment care a avut loc vineri dimineaţă la şedinţa Colegiului Prefectural. Elevii au primit „diplome de apreciere” din partea prefectului Mirela Adomnicăi, „diplome de excelenţă” din partea Inspectoratul Şcolar Judeţean şi bani din partea Ministerului Educaţiei Naţionale în baza unui ordin al ministrului. În speţă 1.000 de lei pentru absolvenţii clasei a opta care au luat 10 la evaluarea naţională şi 3.000 de lei pentru absolvenţii de liceu care au luat 10 la bac. Printre cei prezenți la eveniment s-au numărat șeful Inspectoratului Școlar, Gheorghe Lazăr, adjuncta IȘJ, Gabriela Scutaru, și purtătorul de cuvînt al instituției, Ioan Cezar Anuței.

Mirela Adomnicăi a apreciat munca elevilor de nota 10 arătând că judeţul se mândreşte cu ei şi i-a felicitat pe părinţi pentru aportul lor la această performanţă. „Ne-am propus astăzi să le aducem acestor copii un gest de preţuire pentru efortul pe care l-au depus şi să le arătăm că ne mândrim cu ei. Acest eveniment se înscrie pe o linie a Prefecturii. Am mai avut un moment în care ne-am mândrit şi am preţuit copiii împreună cu cadrele didactice care au reuşit să ducă învăţământul sucevean în top iar pentru copiii de astăzi îmi doresc să exprim din partea noastră aprecierea şi să simtă că suntem alături de ei că ne mândrim cu ei şi ne mândrim cu rezultatele învăţământului sucevean. Vă felicit părinţii şi pe cei dragi care au venit să vă susţină. Este şi meritul lor şi vă urez să vă bucuraţi de copiii dumneavoastră şi să vă simţiţi împliniţi pentru că cea mai mare împlinire o ai prin copilul tău”, a spus prefectul.



Mirela Adomnicăi le-a mai urat elevilor de 10 să-şi urmeze visele şi dacă se poate să-şi urmeze visele în judeţul Suceava. Nouă dintre elevi au fost notați cu 10 la Evaluarea Națională 2017: Emanuel Alexandru Croitor, Școala Gimnazială Nr. 4 Suceava, Gheorghe Găitan, Școala Gimnazială Bosanci, Dănuța Mihaela Gemănar, Școala Gimnazială nr. 1 din Gura Humorului, Armand Viorel, de la aceeași școală, Sânziana Petruța Mihai – Școala Gimnazială nr. 10 Suceava-, Bianca Andreea Moldovan, de la Școala Gimnazială nr. 3 Suceava, Florin Alexandru Pînzariu, Școala Gimnazială “Pahomie C. Vasiliu” din Grămești, Petra Elena Sauciniteanu, Școala Gimnazială nr. 3 Suceava, și Lavinia Christiana Vultur, de la CN “Nicu Gane” Fălticeni.

La Bacalaureat 2017, a obținut media 10, Alex Andrei Voloșen, de la Colegiul Național Militar “Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc. Acesta a ţinut să mulţumească celor care s-au gândit la ei şi a dat asigurări nu vor dezamăgi nici pe viitor. „În numele colegilor mei vă mulţumesc pentru această invitaţie. Suntem extrem de bucuroşi că există cineva care respectă şi valorează ceea ce noi am făcut pentru acest jude. Şi chiar suntem extrem de bucuroşi”, a declarat Voloşen.