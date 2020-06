Pandemia de COVID-19 a limitat mult calatoriile de vacanta din intreaga lume, inca de la inceputul acestui an. Din fericire, Google Street View te poate ajuta sa iti traiesti calatoriile preferate din siguranta si confortul casei tale. Specialistii in vacante si calatorii din Statele Unite ale Americii au intocmit recent o lista cu cele mai pitoresti calatorii rutiere din intreaga lume, inspirandu-se chiar de pe google Google.

Astfel, cei pasionati de calatorii, excursii, vacante sau tabere de vara pot sa faca o escapada virtuala oricand. Vezi si tu peisajele superbe din urmatoarele zone:

Marele Canion, Arizona

Marele Canion din Arizona este o atractie turistica faimoasa in intreaga lume. Un loc unde multi turisti ajung in fiecare an pentru a-l vizita, insa din pacate in 2020 vizitele nu mai sunt atat de populare in Arizona. Partea buna este ca poti face o calatorie rutiera virtuala pornind din Los Angeles, Las Vegas sau chiar Denver si poti lua in considerare sa faci un tur digital de drumetii in parcul national odata ce ati ajuns acolo.

Soseaua de centura, Islanda

Inconjurand Islanda prin parcurgearea soselei de centura poate fi o plimbare pe care oricine si-ar dori sa o faca si in realitate. Este un drum cu multe peisaje superbe cu multe cascade si munti. Cu o lungime de peste 800 de mile, aceasta ruta poate fi finalizata in doar 24 de ore de mers cu masina, dar probabil ca veti dori sa va opriti si sa petreceti ceva timp in locuri precum Reykjavik si faimoasa Laguna Albastra.

De la Sydney pana la Golful Byron, Australia

O plimbare pitoareasca de la Sydney pana la Golful Byron de-a lungul coastei din New South Wales ii poarta pe turistii virtuali pe langa mai multe repere, printre care Newcastle, Port Macquarie, Coff’s Harbour si Yamba.

Trollstigen, Norvegia

Acesta este unul dintre cele mai vizitate drumuri turistice al Norvegiei si asta dintr-un motiv bine intemeiat. In plus fata de peisajul montan inegalabil, vizitatorii virtuali vor fi incantati de multe viraje incredibile pe care in mod obisnuit le faci cu masina, fiecare avand un nume propriu.

Transfagarasan, Romania

Unul dintre cele mai faimoase locuri de vizitat din Romania este chiar Transfagarasan. Multi turisti straini sunt interesati sa ajunga aici in fiecare an si cei care nu ajung, isi incanta privirile cu pozele realizate sau chiar pe Google Street View. Pe parcursul calatoriei virtuale poti observa Cascada Balea, vei trece prin Tunelul Capra si vei experimenta impresionantul baraj Vidraru.

Drumul national 66, Statele Unite

O calatorie pe drumul national 66, adesea denumita Main Street of America,poate fi cea mai impresionanta calatorie rutiera din lume. Parcurgand peste 2.000 de mile de la Chicago pana la Santa Monica, Route 66 ofera o lista lunga de atractii turistice aflate pe marginea drumului, precum Cadillac Ranch, pana la unitati de cazare tipice, cum ar fi Wigwam Motel.

North Coast 500, Scotia

Scotia are propria Ruta 66 cunoscuta sub numele de North Coast 500. Acest traseu remarcabil necesita, de obicei, cateva zile pentru a fi finalizat cu masina, dar calatorii virtuali pot experimenta aceasta calatorie in ritmul lor.

Grossglockner Hochalpenstrasse, Austria

Denumit dupa impunatorul munte Grossglockner – cel mai inalt din Austria, la o altitudine de 12461 de metri – aceasta extraordinara calatorie rutiera europeana va cufunda calatorii in fascinantul lant muntos High Tauern si cel mai lung ghetar din Alpii de Est din Pasterze.

De la Los Angeles spre Yosemite, California

Nu trebuie sa astepti ca Parcul National Yosemite sa se redeschida pentru a-l vizita. Faceti calatoria rutiera virtuala de la Los Angeles la Yosemite si verificati cateva locuri fascinante precum podul Bixby si plaja Pismo.

Cheile Verdonului, Franta

O cursa impresionanta pentru iubitorii de peisaje poate fi chiar in Franta. Poti face o calatorie virtuala in jurul acestui splendid canion fluvial din sud-estul Frantei. Parcurge drumurile serpuite la sute de metri deasupra raului Verdon, in timp ce vei ocoli minunile naturale superbe, inclusiv lacul de Sainte-Croix.