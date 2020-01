Copiii au o multime de timp liber la dispozitie. Iar pentru fiecare dintre micutii nostri, copilaria este perioada de descoperire a vietii in cele mai amuzante moduri. Experientele din copilarie ii formeaza pe cei mici si ii fac sa devina adulti independenti si responsabili, mai tarziu in viata.

De aceea, este important ca inca de la inceput, din frageda copilarie, sa ne ocupam de dezvoltarea lor armonioasa. Trebuie sa ii ajutam sa se orienteze spre activitati care ii vor ghida si le vor forma abilitati necesare pentru a se descurca in viata.

Ce hobby-uri ar trebui sa alega copiii, pentru a se simti fericiti si pentru a invata, totodata, o multitudine de lucruri noi?

Iata 10 dintre cele mai frumoase pasiuni pe care le poate dezvolta copilul tau si spre care ar trebui sa il indrumi chiar tu.

1. Cantatul

Daca observi o bruma de talent in ceea ce priveste acesta vocatie, ar trebui sa iti sustii copilul si sa il indrumi chiar spre o posibila cariera in acest domeniu. Cantatul este o modalitate exceptionala de a se exprima liber si de a incerca emotii pozitive.

2. Teatrul

O alta activitate ce il va ajuta sa devina independent si sa comunice cu usurinta. Iti poti inscrie inca de mic copilul la cursuri de teatru pentru a-i fructifica talentul si pasiunea in aceasta directie. In toata tara exista o multime de institutii care il pot forma in aceasta directie.

Poti alege chiar o trupa de teatru care il poate ajuta sa invete si chiar sa puna in practica tot ceea ce invata la astfel de cursuri. Gasesti mai multe detalii despre aceasta oportunitate aici: cursuri teatru – actorie Bucuresti.

3. Sportul

Indiferent ca vorbim despre fotbal, ciclism, gimnastica sau chiar balet, sportul este o modalitate extrem de frumoasa de a-ti ajuta copilul sa ramana sanatos si sa interactioneze cu cei din jur.

Sportul il va ajuta sa se dezvolte si sa creasca armonios. Din aceasta pasiune poate chiar sa obtine reale performante, orientandu-se spre o cariera de sportiv profesionist cand va creste.

4. Sahul

Sahul este si el un sport, insa un sport al mintii. Daca ai un copil istet si ii descoperi de mic curiozitatea pentru o astfel de activitate, ar fi pacat sa nu il sustii in a-si indeplini visele in aceasta directie.

5. Calatoriile

Desigur, de cele mai multe ori aici va fi nevoie sa te implici si tu. Insa exista suficiente metode pentru a-l indruma si pe el singur inspre calatorii. Spre exemplu, taberele de vara pentru copii sunt o modalitate extraordinara pentru a face acest lucru.

O astfel de tabara il va ajuta sa invete sa se descurce singur si sa relationeze mai usor cu cei din jur.

6. Poeziile

Cu siguranta majoritatea copiilor cocheteaza cu scrierea poeziilor cand sunt mici. Aceasta este o modalitate amuzanta si diversa prin care poti sa iti ajuti copilul sa se dezvolte si sa isi fructifice creativitatea.

7. Desenul

O alta forma a artei, extrem de apreciata de catre copii. Si in desen se pot face performante, iar pe viitor un copil talentat la desen va putea sa isi castige cu usurinta un renume ca arhitect, pictor sau poate ca designer de interior.

In plus, chiar si la nivel de pasiune, desenul este foarte constructiv, deoarece il va elibera pe cel mic de stres si ii va oferi o modalitate draguta de exprimare a ideilor.

8. Vorbitul in public

Serbarile si scenetele sunt preferatele micutului tau? Il vezi ca devoreaza cu pofta orice scenariu si invata foarte usor un discurs? Este clar destinat pentru a vorbi in public, iar aceasta pasiune ar trebui sa o urmeze cu sfintenie. Incurajeaza-l si fii alaturi de el.

9. Cititul

Majoritatea copiilor citesc foarte mult, insa de cele mai multe ori ajung sa se rezume doar la ceea ce este obligatoriu pentru la scoala. Desigur, asta poate sa fie placut sau de-a dreptul monoton. Poate daca ai introduce pe lista de lecturi niste povesti sau romane de aventura, copilul tau s-ar simti mai dornic sa citeasca.

Cititul il va ajuta sa se dezvolte foarte rapid. Aceasta pasiune ar trebui sustinuta de orice parinte, fara exceptie.

10. Activitatile practice, precum gatitul

Gatitul sau mesteritul prin casa sunt activitati care il vor ajuta pe micutul tau sa devina mai repede independent. Il vei invata sa se descurce in viata de unul singur, iar mai tarziu iti va multumi cu siguranta.