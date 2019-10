Când a fost ultima dată când ai făcut ceva inovator cu magazinul tau online? Inovația presupune asumarea unui risc. Este mai mult decât schimbarea unei culori a butonului de adaugare in cos sau implementarea unei imagini sau a unui slide cu promoții.

Inteleasa si implementata cum trebuie, o tehnica inovativa poate duce la o mare recompensă. Dacă nu, va rezulta o investitie proasta, dar chiar si asa nu iti va distruge compania.

În acest articol, am adunat sfaturi ale celor mai mari detinatori de platforme ecomm din lume, sfaturi care ei si le-ar fi dorit sa le stie atunci cand au inceput afacerile lor in comertul online. Majoritatea implică investiții în proiectare, dezvoltare, instrumente sau servicii de asistență, iar riscurile sunt uneori destul de mari, insa cei care nu risca nu castiga, nu-i asa?

1.Adauga mereu noi categorii de produse

Diversificarea produselor este un scop in sine, cand ai un magazin online. Amazon detine, conform studiilor 50% din totalul produselor de home-improving pe piata din SUA.

2. Experimenteaza preturi diferite

Alibaba s-a axat toata existenta sa pe practicarea unor preturi diferite si pe testarea tuturor strategiilor de pret. Testeaza scaderea si ridicarea preturilor si vezi cum se reflecta aceasta in vanzari, apoi ia decizii cu privire la plasarea pretului final pentru un produs.

3. Construieste-ti de la inceput un brand, iar daca ai ratat startul, fa-ti un rebranding

Este extrem de important cum esti perceput pe piata. 3 din 10 americani au incredere in eBAY, conform unor studii, in timp ce atunci cand sunt intrebati despre magazine online, 9 din 10 vor raspunde cel mai des AMAZON, atunci cand sunt intrebati de preferinte.

4. Adauga cat mai multe metode de plata pe site-ul tau

Amazon chiar si-a infiintat propriul sistem de procesare a platilor online, Amazon Pay. Ar trebui sa consideri adaugarea unor metode suplimentare de plata pe site-ul tau, daca doresti sa influentezi vanzarile. Plata cu cardul, rambursul si ordinul de plata sunt printre preferatele consumatorilor. Insa exista si PayPal sau platile electronice prin alte sisteme de plata pe care trebuie sa le iei in calcul. Poti oferi consumatorilor chiar posibilitatea de a plati in Bitcoin.

5. Implementeaza functii de guided selling, cross-selling, up-selling pe site-ul tau

Multi dintre vizitatorii unui magazin online nu vor sti ce anume cauta cand intra pe site, iar tu poti sa ii influentezi sa cumpere nu doar ce isi doresc si au nevoie, ci si un produs complementar pentru ceea ce au cumparat deja sau un produs de care nu stiau inca sau pe care nu credeau ca il vor folosi, insa pe care tu l-ai oferit la o oferta „prea buna pentru a fi refuzata”.

6. Implementeaza sau imbunatateste functia de cautare

9 din 10 oameni cauta produse pe Amazon chiar daca nu le cumpara de aici in final. Ei le cauta pentru a le compara. Multe magazine online au o functie slaba de cautare, ceea ce determina utilizatorii sa iasa de pe site, sa caute in alta parte.

7. Simplifica totul pe site-ul tau

Un studiu releva faptul a 46% din oameni nu cumpara de pe un website online, deoarece sunt multi pasi pana la finalizarea comenzii si tot procesul devine confuz.

8. Construieste o comunitate in jurul magazinului

Poti face acest lucru intr-un mod profesionist, folosindu-te de servicii de promovare online. Poti comunica mereu cu vizitatorii tai, poti atrage leed-uri si poti tine legatura cu oamenii interesati de produsele tale, cu ajutorul continutului si reclamelor tale.

9. Implementeaza functia de vizualizare a produsului in 360 grade

Utilizatorii au nevoie de detalii si vor sa vada produsul inainte sa poata fi cumparat. Daca ai o asemenea functie, acestia vor fi mult mai interesati de produsele tale.

10. Imbunatateste experienta cu clientii – chiar si post – vanzare

Foloseste functia de review-uri si foloseste feedback-ul clientilor tai pentru a imbunatati strategia ta de business. In plus, functia de customer – care este unul dintre cele mai importante elemente in ecommerce. Cei care vor cumpara si vor fi placut surprinsi de serviciile post – vanzare, vor reveni din nou sa cumpere si isi vor aduce si prietenii.