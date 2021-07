Doar doi candidați au încheiat examenul de Bacalaureat cu media 10, anunță Inspectoratul Școlar Județean Suceava. Este vorba despre Anamaria Sabie de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” și Andreea Galanton de la Colegiul Național „Petru Rareș”.

