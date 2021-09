Pentru sesiunea de admitere din această lună, Facultatea de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava a rezervat 10 locuri pentru participanții la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Decanul facultății, profesorul universitar doctor Petru Ghervan, a declarat la Radio Top că decizia are la bază și faptul că mulți dintre sportivii care au reprezentat România în Japonia sunt din zona noastră. Profesorul a afirmat: „Am oprit locurile pentru olimpici ca o minimă manifestare de respect pentru niște oameni care realizează ceva pentru sport. Am pățit în alți ani asemenea lucruri, ca oameni care fac sport de cea mai înaltă calitate, de cea mai înaltă performanță, să piardă un an de școală pentru că în iulie nu au putut veni la admitere în Suceava”. Petru Ghervan a adăugat: „Ar fi frumos să vină aici participanți la Olimpiadă. Noi am avut până acum sportivi de foarte bună calitate și am dat tot concursul. Am avut sprijinul conducerii USV în a le acorda anumite facilități legate de frecvența la cursuri sau echivalarea anumitor discipline”. Înscrierile la sesiunea de toamnă încep luni, 6 septembrie.