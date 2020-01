Atat la nivel global cat si pe piata locala, femeile de afaceri incep sa reprezinte o comunitate din ce in ce mai puternica in mediul antreprenorial. Exista din ce in ce mai multe femei de succes in afaceri care dovedesc ca pot fi adevarati lideri.

Care sunt secretele din spatele acestor personalitati? Cum reusesc femei precum Mary Barra, Marissa Ann Mayer sau Ursula Burns sa conduca adevarate imperii in lumea afacerilor?

Ei bine, exista anumite lucruri specifice care definesc o femeie aflata in postura de lider. Anumite trucuri si aptitudini ce o fac sa fie de succes. Putem descoperi multe dintre acestea si in Romania.

Multe din marile companii cunoscute la noi s-au dezvoltat avand in spate femei de afaceri cu un succes fenomenal. Printre acestea putem indica organizatii precum: Blue Air, Butan Gas, Class Mob sau Fildas Grup.

Ce au toate aceste femei in comun?

In principal, atunci cand vorbim despre femeile de afaceri, primul factor care apare in discutie este marimea companiei conduse si bugetele investite in afaceri.

Astfel, putem afla ca in Romania se invart anual milioane de dolari in randul companiilor conduse de catre femei.

Cu toate acestea, in afara de bani si de rezonanta portofoliilor financiare, ce defineste o femeie ca fiind de succes?

Iata 10 lucruri care definesc o femeie de succes, din perspectiva unei antreprenoare.

1. Carisma

Nu poti conduce o intreprindere de milioane de dolari, cu sute sau mii de angajati in subordine, fara a te face placuta.

2. Spiritul de initiativa

De foarte multe ori, chiar daca ai idei de afaceri geniale, ca femeie este mai greu sa te evidentiezi intr-un mediu atat de competitiv.

Tocmai spiritul de initiativa, faptul ca poti iesi cu usurinta in fata sa faci primul pas, te poate ajuta in acest caz.

3. Creativitatea

Aici femeile tind sa aiba un plus, fata de barbatii din mediul de afaceri. Femeile, in general, reusesc sa isi fructifice mai usor ideile si sa fie mai creative, avand o gandire mai putin analitica si mai deschisa spre domeniile creative.

4. Gestionarea emotiilor

Mult mai emotive si mai sensibile decat barbatii, femeile par in general sa isi piarda controlul mai usor. Insa, daca analizam profilul femeilor de afaceri cunoscute la nivel mondial, vedem ca acestea afiseaza o usurinta caracteristica in a-si gestiona emotiile.

5. Empatia

Poate tocmai faptul ca femeile sunt mai emotive, le face sa fie si mai empatice. Acesta este un alt plus, deoarece femeile reusesc sa se transpuna mai rapid in postura altei persoane, reusind astfel mai usor sa negocieze, spre exemplu.

6. Hotararea si taria de caracter

Intr-un mediu in care barbatii sunt majoritari si le sunt recunoscute meritele mult mai rapid, o femeie va avea nevoie de un caracter de fier si de foarte multa determinare pentru a reusi. Toate femeile de succes au aceste caracteristici.

7. Diplomatia

Un lucru caracteristic femeilor, diplomatia, este, totodata, un mare avantaj in lumea afacerilor. Sarmul personal si eleganta de a rezolva o situatie vor ajuta mereu in cazul parteneriatelor si al relatiilor de business.

8. Feminitatea

In stransa legatura si cu diplomatia, aceasta caracteristica ajuta femeile sa avanseze rapid spre ceea ce isi doresc. Am putea spune ca doamnele de afaceri ce denota feminitate, au acel „ceva” al lor. O caracteristica definitorie, ce nu poate fi furata sau copiata de nicio alta persoana.

9. Competitivitatea

Femeile sunt extrem de competitive din fire. Iar acest lucru ajuta in antreprenoriat extrem de mult.

10. Deschiderea spre nou

Datorita acestei caracteristici, femeile reusesc mai des si mai usor sa lege relatii si sa comunice cu lumea, asta ajutandu-le sa-si indeplineasca rapid scopul.

Raportandu-ne la tiparul clasic al femeii de afaceri, acestea sunt principalele 10 lucruri care ar putea defini o femeie ca fiind un antreprenor de succes. Tu cate dintre aceste caracteristici principale ale unei femei de succes indeplinesti?