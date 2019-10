Cei mai multi dintre noi iubim cafeaua si o consumam zilnic. Aceasta bautura are asupra noastra efecte cu adevarat magice, cateodata. Ne umple de energie si ne face ziua mai frumoasa sau pur si simplu ne ajuta sa ne relaxam si sa ne bucuram in liniste de rasarit si de o dimineata plina de prospetime.

Iata insa 10 lucruri extrem de interesante despre cafea. Dintre toate aceste curiozitati, cu siguranta vei afla lucruri pe care nu le stiai inca despre bautura preferata a omenirii.

1. Desi la baza exista 2 tipuri de cafea: robusta si arabica, boabele de cafea sunt cunoscute si distinse in functie de aroma, in peste 8 soiuri diferite: bourbon, typica, columbiana, java, kona, catimor, catuai, mundonovo, caturra.

2. Cafeaua este cea mai consumata bautura din lume si al doilea cel mai tranzactionat produs, dupa petrol. Exista peste 25 milioane de cultivatori inregistrati, in peste 70 de tari.

3. S-ar putea sa ti se para surprinzator, dar cuvantul cafea desemneaza in limba araba un soi de vin (qahwah – preluat de turci sub forma kahveh si denumit in final de olandezi koffie, de unde se trage denumirea actuala din limba engleza coffee).

4. Boabele de cafea pe care le folosim noi in prepararea cafelei sunt de fapt semintele fructului de cafea.

5. Fructul de cafea despre care discutam mai sus este de culoare rosie, asemanator cu ciresele, iar semintele din interior sunt boabele care prin prajire devin maronii.

6. Un american consuma in medie 3,1 cafele pe zi, finlandezii fiind in topul consumatorilor, conform statisticilor, cu aproape 10 cafele pe zi, declara ICO (International Coffee Organisation).

7. Espressoarele de cafea in custodie din birourile companiilor americane produc venituri de circa 11,7 miliarde de dolari anual, dat fiind faptul ca peste 150 de milioane de americani consuma espresso in timpul pauzei de pranz de la munca.

8.Intre cafea si camerele web exista o legatura ciudata. Prima camera web din lume a aparut in Cambridge, pentru a monitoriza nivelul de cafea dintr-o cafetiera aflata in laboratorul de computere al universitatii, denumit Trojan Room

9. Cea mai scumpa cafea din lume s-ar putea sa nu fie pe placul tuturor, fiind extrasa din excrementele pisicilor salbatice civet. Aceasta poate costa peste 80 de euro / 100 grame.

10. In lume exista de fapt peste 50 de tipuri diferite de cafea, dar toata cafeaua care se regaseste in comert provine din cele 2 tipuri de baza: arabica si robusta.

Sursa: expresorbirou.ro