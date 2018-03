Comisia Centenar care funcţionează pe lângă Consiliul Judeţean a finalizat calendarul acţiunilor care se vor desfăşura în acest an pentru a marca 100 de ani de la Marea Unire. Programul a fost făcut public de preşedintele Consiliului Judeţean, Gheorghe Flutur, în cadrul unei conferinţe de presă organizată la Palatul Administrativ. Flutur a vorbit de 10 mari acţiuni. Prima dintre ele se va desfăşura în data de 27 martie când va fio vernisată expoziţia Centenarul Marii Uniri concomitent la Suceava, Chişinău şi Alba Iulia.

Pe 27 martie va fi semnat protocolul de colaborare între CJ Suceava şi raionul Soroca

„Această expoziţie va fi identică în cele trei provincii care s-au unit cu România şi la Chişinău şi la Suceava şi va fi o transmisiune în direct în după amiaza zilei la ora 17. O să invităm primarii de oraşe şi municipii din judeţ şi vom semna protocolul de colaborare cu raionul Soroca. Va fi prezent preşedintele Ghenadi Muntean de la Soroca şi reprezentantul Consiliului Judeţean Alba Iulia. Dorim să transmitem de aici de la Suceava un semnal de unitate şi un parteneriat al celor trei provincii care acum 100 de ani s-au unit cu Ţara şi sigur că dedicăm acţiunea în special Basarabiei pentru că despre asta vorbim unirea Basarabiei cu România”, a spus Flutur.

„Caravana Bucovinei” timp de şase luni

Al doilea eveniment intitulat „Caravana Bucovinei” va debuta în aprilie şi va dura şase luni până pe 30 septembrie. Vor fi dezbateri despre „zestrea Bucovinei” pe teme specifice privind aportul Bucovinei la Unirea cu România. Vor fi dezbateri în mai multe oraşe, la Suceava pe teme legate de administraţia publică, urbanism şi învăţământ, la Vatra Dornei pe turismul balnear şi minerit, la Câmpulung Moldovenesc pe cadastru şi administrarea pădurilor, la Siret discuţii despre industrie şi comerţ, la Gura Humorului despre agricultură şi sistemul de fortificaţii iar la Fălticeni vor fi dezbateri pe cultură şi comerţ.

Plăcuţe pe clădirile cu semnificaţie la momentul Unirii

„Vom dezveli plăci pe clădiri vechi care au avut semnificaţie la momentul Unirii. Sunt foarte multe clădiri despre care nu se ştie ce rol au jucat atunci şi opinia publică trebuie să cunoască acest lucru. Vom avea dezbateri legate de etnii de minorităţi şi proiectul Bucovina Mica Europă va fi dezbătut şi el. Vom decerna distincţia Meritul Bucovinei personalităţilor din zona respectivă dar şi persoanelor care au 100 de ani şi peste 100 de ani”, a spus şeful administraţiei judeţene. Al treilea eveniment din Calendarul Centenar se va derula pe 3 mai de Ziua Internaţională a Presei. Atunci la Muzeul Bucovinei va fi vernisată o expoziţie despre evoluţia presei în Bucovina.

Ziua Bucovinei sărbătorită la Viena

Următoarea acţiune prinsă în calendar se referă la sărbătorirea Zilei Bucovinei la Viena la jumătatea lunii iunie. „Dorim să ne întâlnim acolo cu parlamentari austrieci dar să prezentăm şi oferta noastră a judeţului Suceava oferta turistică chiar şi economică.Avem o variantă în care să fim prezenţi şi cu cei de la Alba Iulia. Şi Iaşul doreşte aşa ceva dar încă nu am luat o hotărâre”, a explicat Flutur. Al cincilea eveniment îl reprezintă Festivalul Întâlniri Bucovinene care se va desfăşura în perioada 27-29 iulie la Câmpulung Moldovenesc. Flutur a insistat pe data de 28 iulie când va avea loc o întâlnire cu sucevenii din Diaspora sub genericul „Poveşti de succes”. Pe data de 3 august se va desfăşura a şasea acţiune din calendarul Centenar comemorarea unionistului Iancu Flondor la Storojineţ. Se are în vedere aici implicarea municipiului Rădăuţi care este înfrăţit cu localitatea Storojineţ.

Pe urmele armatei române în Bucovina

Pe 27 octombrie va fi dezvelit Monumentul Unirii Bucovinei cu România de lângă Palatul Administrativ din municipiul Suceava. „Vom avea o expoziţie la Muzeul Bucovinei Unirea Bucovinei cu România 1918. Va fi o expoziţie mare foarte complexă, La Palatul Administrativ în sala mare va avea loc o întâlnire de evocare Zestrea Bucovinei ceea ce am făcut 6 luni în judeţ şi o expoziţie cu lucruri din zestrea Bucovinei pe care le-am colectat pe domenii de activitate în holul Palatului”, a spus preşedintele CJ. A opta acţiune se intitulează „pe urmele armatei române în Bucovina”. „Aici avem dezveliri de plăci aniversare, evocări de momente. Plăcuţele vor fi montate pe primării pentru că acolo s-a citit ordinul de zi al celor care au intrat cu trupele române în localităţi. Va fi pe 5 noiembrie la Burdujeni la primăria veche, pe 6 noiembrie la Suceava Palatul Administrativ, pe 7 noiembrie la Fălticeni, Cornu Luncii, Gura Humorului, pe 8 noiembrie Siret, Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei şi pe 9 noiembrie Rădăuţi”, a spus Flutur.

28 noiembrie, şedinţă aniversară a CJ. Se va inaugura Piaţa Bucovina din municipiul Suceava

Ultimele două acţiuni sunt programate pe 28 noiembrie şi 1 decembrie. Pe 28 noiembrie de Ziua Bucovinei va fi o şedinţă aniversară a Consiliului Judeţean în care va fi evocat momentul Marii Uniri, se va citi Moţiune de Unire şi se vor acorda medalii aniversare participanţilor. În aceeaşi zi se va inaugura Piaţa Bucovina din centrul municipiului Suceava unde se va dezveli şi bustul lui Iancu Flondor. De Ziua Naţională va avea loc o paradă militară urmată de un spectacol folcloric.

Bustul lui Iancu Flondor va fi dezvelit la Alba Iulia

La Alba Iulia se va deschide expoziţia Ştefan ce Mare şi va fi dezvelit bustul lui Iancu Flondor de pe Aleea Unioniştilor. Evenimentele din data de 1 decembrie vor încheia acţiunile dedicate Centenarului Marii Uniri.