Stresul este boala secolului, iar in orele in care suntem la birou sau in care muncim, facand diverse activitati, este imposibil sa nu avem macar un moment in care ne stresam. Iar specialistii spun ca o singura reactie de furie sau frustrare ne poate bloca sistemul imunitar pentru cateva ore.

Astfel, cum ne putem relaxa si cum ne putem detasa de toate pentru cateva secunde, pentru a ne pune din nou pe picioare? Cum ne putem relaxa in mai putin de 5 minute, indiferent in ce situatie ne-am afla?

Iata 10 dintre cele mai cunoscute metode de a te relaxa rapid!

1. Bea un ceai verde

Ceaiul verde este un tonic natural, care iti va da energie insa te va ajuta sa raspunzi stresului cu optimism.

2. Mediteaza pentru 10 secunde

Meditatia este cea mai puternica forma de autocunoastere. Te va ajuta sa te linistesti si sa iti reglezi spiritul, asa incat stresul sa nu te deranjeze si sa il elimini complet din viata ta.

3. Ai grija la respiratie

Stim cu totii ca respiratia ajuta. Cand iti incetinesti respiratia, devii mai calm. Ia-ti timp pentru a te conecta cu tine, pentru a-ti regla respiratia si trage adanc aer in piept de 2 ori. O sa vezi ca te vei simti mai bine.

4. Gandeste-te la ceea ce vrei

Imagineaza-ti ca mai sunt doar cateva zile pana la vacanta. Poate iei copilul si plecati intr-o tabara de aventuri. Imagineaza-ti natura, imagineaza-ti ca esti in afara biroului. Asta iti va face bine pe termen scurt.

5. Fa-ti un masaj la maini

Pentru unii functioneaza masajul la maini, ii linisteste. Pentru altii functioneaza un scurt masaj al tamplelor. Vezi ce functioneaza la tine si aplica.

6. Joaca-te cu o minge antistres

Sunt facute special pentru a te ajuta sa te calmezi. Deci in mai putin de 5 minute, toata energia ta negativa se va canaliza pe acel obiect, iar tu te vei elibera.

7. Spala-te pe fata cu apa rece

Te va revigora si iti va aduce un sentiment de adrenalina, de alerta, de energie, facandu-te sa o iei de la zero, mult mai bucuros.

8. Uita-te pe fereastra in gol

Poate ti se pare banal, insa daca vei fixa un punct, undeva in spatiu, in cer, un nor, iar privirea ta nu se va misca de acolo timp de cateva secunde, deja vei simti ca te relaxezi, pentru ca iti concentrezi creierul asupra unui lucru, lasand deoparte greutatile.

9. Fa sport rapid

Nu ai nevoie sa pleci de la birou si sa incepi sa mergi la sala sau sa incepi sa alergi aiurea prin oras. Ai nevoie de doar doua sau trei miscari de intindere si incalzire. Poate poti incerca un joc de gambe sau genoflexiuni. Te vei relaxa si umple de vitalitate in cel mai scurt timp.

10. Iesi la o plimbare

Daca tot vrei sa parasesti biroul, iesi la o plimbare de 5 minute in parc. Iti va face bine si te va umple cu energie pentru intreaga zi.