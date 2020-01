Astepti in curand un baiat si nu te-ai hotarat inca in privinta numelui? Nu stii ce prenume sa-i pui si cauti surse de inspiratie? Ne-am gandit sa-ti oferim astazi cateva exemple de nume de baieti biblice pe care le poti alege pentru copilul tau.

Numele biblice au o semnificatie aparte, aducand bucurie, pace si iubire in familia celor care le poarta. Iata mai jos 10 dintre cele mai des intalnite nume biblice pentru baieti. Poti alege si tu unul dintre acestea pentru a-l pune copilului tau.

1.Ioan – mila si dragostea lui Dumnezeu

Ioan este printre cele mai cunoscute nume biblice de baieti. Este cunoscut faptul ca acesta este un nume sfant, dupa cel al lui Ioan Botezatorul. Este un nume ce semnifica milostenia si darnicia, dar si mila si iubirea neconditionata a lui Dumnezeu pentru oameni.

2. Matei – darul lui Dumnezeu

Matei provine din ebraicul Matihjah, care inseamna dar divin. Este semnificatia darului lui Dumnezeu pentru oameni. Poate fi interpretat ca fiind „omul daruit de Dumnezeu” sau „darul lui Dumnezeu”.

3. Gabriel – Dumnezeu este puternic

Gabriel are un sens etimologic vast. El semnifica puterea, bunavointa si milostenia. Poate fi interpretat ca: „Dumnezeu este puternic” sau „Dumnezeu este puterea mea”. El provine din ebraicul Gavriil.

4. Daniel – Judecatorul lui Dumnezeu

In Vechiul Testament Daniel, din ebraica Daniyyel, este unul din fii lui Iacob. Este deseori interpretat ca fiind „cel ce a judecat” sau „Dumnezeu este Judecatorul meu”. Este un nume extrem de des intalnit, fiind agreat de toate popoarele crestine.

5. David – cel iubit

Se presupune ca insusi Iisus descinde din David, in Vechiul Testament David fiind unul dintre cele mai iubite personaje. Este un nume derivat din ebraica, insa intalnit si in cadrul poporului roman.

6. Adam – primul om

Adam este echivalentul cuvantului om in limba ebraica veche. Este semnificativ pentru Biblie, fiind primul om nascut pe pamant. Unul dintre cele mai des intalnite nume in limba engleza, este des utilizat si de catre alte popoare. Se intalneste chiar si in cadrul familiilor moderne, care doresc un nume dragut pentru copil.

7. Adrian – inceputul

Adrian este un nume ce semnifica inceputul. Poate fi interpretat ca semnificand inceputul lumii sau poate locul cel dintai, locul nasterii, originea omenirii. Este si cuvantul de baza din care deriva alte nume precum Adi, Adina.

8. Andrei – curajul

Andrei are o orginie si in limba greaca, Andreas fiind numele ce semnifica barbatia, curajul. Insa acest nume a patruns in limba latina si in cea romana tot din ebraica, acolo unde Andrei este unul din cei 12 apostoli, fiind considerat special.

9. Luca – aducator de lumina

Luca este si el unul dintre cei 12 apostoli, fiind un nume sfant. Are si corespondent in greaca, Lukas, fiind un nume aducator de noroc. El poate fi interpretat ca aducator de lumina, fiind derivat din cuvantul „lucere” – latinul pentru „a straluci”. In Roma Antica, doar copiii ce erau nascuti la rasaritul soarelui primeau acest nume.

10. Stefan – coroana

Cuvantul „stephanos” care inseamna coroana, cununa pare sa reprezinte originea numelui Stefan. Este un nume nobil, caracteristic pentru razboinicii lumii antice. Asemanarea cu Stefan cel Mare si Sfant in Romania poate duce cu gandul la curaj, credinta si tarie.