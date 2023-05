Noul poligon de antrenament pentru pregătirea de specialitate a pompierilor din localitatea Siret, județul Suceava, a primit astăzi prima serie de salvatori.

Astfel, în perioada 8 – 12 mai a.c., debutează „Stagiul de perfecționare în comun – stingerea incendiilor de fond forestier – nivel II”, organizat în cadrul proiectului „Îmbunătățirea nivelului de siguranță și securitate a populației în zona transfrontalieră prin intensificarea acțiunilor comune de instruire și cooperare în domeniul gestionării situațiilor de urgență” – BRIDGE.

Timp de 5 zile, 10 salvatori din cadrul ISU Botoșani și ISU Suceava se vor pregăti alături de 10 pompieri din cadrul structurilor profesioniste pentru situații de urgență ucrainene, vor testa procedurile specifice de intervenție, prin intermediul exercițiilor cu tematică stingerea incendiilor de pădure.

Poligonul de antrenament pentru pregătirea de specialitate a salvatorilor din România și Ucraina a fost finanțat de Uniunea Europeană, prin Intermediul Instrumentului European de Vecinătate, Programul Operațional Comun România – Ucraina 2014-2020, în cadrul proiectului BRIDGE.

Acesta asigură pregătirea la cele mai înalte standarde a personalului care execută misiuni de cercetare și evaluare CBRN, stingere, acordare de prim ajutor calificat și descarcerare, căutare și salvare din medii ostile vieții, precum și altor structuri operative, pentru creșterea capacității motrice, armonizarea lucrului în echipă și, totodată, creșterea eficienței intervenției în situații de urgență.

Poligonul de pregătire are în dotare următoarele utilaje și echipamente: casa de foc, containerul de foc, galerie de antrenament (labirint), macheta „autoturism”, macheta „cisternă”, machetă flashover și backdraft, macheta ventilare, manechin ignifug (copil+adult), machetele poligon binom de stingere. De asemenea, poligonul va fi dotat cu un detector gaz (analizor de gaze arse), utilizat pentru măsurarea gazelor: oxigen, monoxid de carbon, monoxid de azot, dioxidul de azot sau dioxid de sulf.