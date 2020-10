Aproximativ 10 preoți au oficiat, astăzi, slujba de înmormîntare a renumitului doctor Cristian Irimie, la Biserica „Sf. Dumiru” din centrul Sucevei. La slujbă au asistat peste 100 de oameni, iar la final unul dintre preoți a citit mesajul arhiepiscopului Calinic. Printre participanți s-au numărat primarul Ion Lungu, șeful Casei Județene de Sănătate, Cristi Bleorțu, directorul Poliției Locale Suceava, Ovidiu Doroftei, comandantul Inspectoratului de Poliție, Adrian Buga, purtătorul de cuvînt al IJP, Ionuț Epureanu, directorul „Adrem Invest”, Vasile Ilie și numeroase cadre medicale. Cristian Irimie va fi înmormînat cu onoruri militare în Cimitirul Armenesc din Zamca. Doctorul a încetat din viață luni, la vîrsta de 67 de ani.

