Prin Ordonanța Militară nr. 6/ 2020 a fost instituită, pe perioada stării de urgență, măsura carantinării în municipiului Suceava și în zona limitrofă formată din opt comune: Adâncata, Salcea, Ipotești, Bosanci, Moara, Șcheia, Pătrăuți, Mitocu Dragomirnei.

În jurul zonei carantinate se instituie un o zonă de protecție, ca perimetru de siguranță în jurul localităților carantinate, formată din toate celelalte unități teritoriale administrative din județul Suceava.

Astfel, în vederea punerii în aplicare a Ordonanței Militare privind instituirea carantinei pentru municipiul Suceava și comunele limitrofe au fost instituite puncte fixe de control constituite din polițiști, jandarmi și militari după cum urmează:

Pentru verificare si restricționat acces în municipiul Suceava au fost instituite 10 puncte fixe:

1. DJ 178 Centrul localității Mihoveni;

2. DN 17 Trei Movile;

3. DJ 209 C Moara;

4. DN 2 cu DJ 74 C Cumpărătura;

5. DJ 208 A Bosanci spre Luncușoara;

6. DJ 290 Văratec;

7. DN 29 Salcea;

8. DN 2 Pătrăuți;

9. DN 29 A cu DJ 208D Adâncata;

10. DC 59 Fetești.

Totodată, la nivelul județului, pe căile de acces au fost instituite alte 6 puncte fixe:

1. DN 2 Drăgușeni;

2. DN 17 B Broșteni;

3. DN 17 Poiana Stampei;

4. DN 18 Cârlibaba;

5. DJ 208 A Dolhasca;

6. DN 2/DN 29C Siret.

Alte două puncte fixe de control sunt operaționalizate prin instituirea de puncte fixe de control constituite din polițiști, jandarmi și militari de către autoritățile responsabile din județele limitrofe.

Cele doă puncte fixe sunt:

1. DJ 208 C – Vorona (Botoșani);

2. DN 15 C – Oglinzi (Neamț).