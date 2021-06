Chiar nu îmbătrânește! Deși a trecut de 50 de ani, Jennifer Lopez arată la fel de frumoasă ca în tinerețe. Diva a dezvăluit care sunt secretele sale pentru a se menține.

La vârsta de 51 de ani, Jennifer Lopez este mai frumoasă ca niciodată. Are atât tenul, cât și trupul perfecte. Faptul că pielea sa este la fel de frumoasă ca în tinerețe nu se datorează numai genelor bune. Diva, care are o avere de 400 de milioane de dolari, are mare grijă de tenul său de aceea îl păstrează intact, fără riduri. Primul secret este că, în fiecare seară, își curăță machiajul cu mare grijă, notează click.ro. Ea spune că demachiatul are cea mai mare importanță pentru a avea o piele sănătoasă. Al doilea secret este aplicarea unei creme de protecție solară, zilnic. Al treilea secret este că atât dimineața, cât și seara, își aplică pe piele un ser cu vitamine. Al patrulea secret este aplicarea, seara, înainte de culcare, a unei creme hidratante. Cumpără creme de noapte obișnuite, nu neapărat creme foarte scumpe. Al cincilea secret pe care JLo îl recomandă este un masaj al tenului cu ocazia aplicării cremei, pentru ca ingredientele acesteia să pătrundă mai bine în piele. În timpul somnului, pielea se regenerează. De aceea este important ca aceste ingrediente să o hrănească.

