Pornind de la minunata manta cu blana a lui Jon Snow si pana la paltonul extraordinar a lui Daenerys Targayien, tinutele actorilor ce interpreteaza caracterele din Game of Thrones par pur si simplu rupte din povesti. Si asa si sunt, Michele Clapton, una dintre cele mai cunoscute specialiste in design de costum si in tinute de cinema, stipuleaza faptul ca in cadrul unui sezon din GoT, intre 70 si 100 de oameni lucreaza doar pentru a realiza costumele. Peste 120 de costume sunt realizate pentru fiecare sezon.

Printre oamenii care se ocupa de uriasul departament de imbracaminte, exista specialisti in tricotaje, experti in lucrul cu pielea, armurieri, fierari, bijutieri si experti in design si arte.

Asta am putea sa realizam cu totii, doar dupa o simpla rasfoire a unui episod din celebrul serial Game of Thrones. Insa exista in departament anumite secrete pe care nu le-am putea afla niciodata si pe care Michele Clapton s-a gandit sa le faca publice in cadrul unui interviu.

Iata 10 dintre cele mai ciudate secrete despre costumele personajelor Game of Thrones!

1.Fiecare costum reflecta pozitia si statutul personajului si este conceput pentru a oferi o adevarata stare de spirit celor care urmaresc serialul – tocmai de aceea, costumele evolueaza de la sezon la sezon, atragand din ce in ce mai multi fani.

2. Cei mai infocati dintre acestia au incercat chiar sa copieze costumele. Cea mai copiata piesa din serial a fost blana celebrei Daenerys. Nenumarati fani au incercat sa isi realizeze haine dupa acel costum, incercarile fiind insa esuate.

3. Cele mai multe costume sunt realizate de la zero – Specialistii nu cumpara haine pe care le modifica, ci de cele mai multe ori pleaca de la materiile prime si alcatuiesc haine si costume de la zero.

4. Accesoriile sunt cumparate de multe ori de pe EBAY

Desi pare greu de crezut, Clapton spune ca „Ebay poate fi un adevarat rai” pentru materiale si pentru idei de creatie. Unele accesorii sunt cumparate chiar de aici si sunt reconstruite pentru a aparea in serial. Un exemplu este costumul Regelui Noptii si oasele folosite pentru a asambla oastea umblatorilor albi.

5. Costumul de incoronare a lui Cersei este favoritul designerilor – asta deoarece la alcatuirea acestui costum s-a lucrat mai mult de o luna de zile, foarte multi specialisti venind cu idei si cu proiecte de design diferite. La fel de mult s-a discutat si daca Jon Snow sa poarte mantia cu blana sau nu.

6. Exista o echipa intreaga de oameni care fac costumele sa para uzate.

E greu de crezut, insa in spatele GoT chiar sunt oameni platiti sa poarte haine si sa se tavaleasca cu ele prin praf, prin noroi, sa le zgarie, sa le uzeze. Asta fac o multime de oameni, coordonati de designeri si artisti plastici, care au ca rol deteriorarea si distrugerea costumelor, asa incat acestea sa para uzate.

7. Fiecare broderie de pe mantiile regale ascunde un mesaj subliminal

Desi nu pare extrem de vizibil, fiecare detaliu conteaza pentru fanii inraiti ai serialului. Fiecare broderie, de pe mantia Sansei Stark, spre exemplu, spune o intreaga poveste. In plus, exista o echipa speciala care are de realizat aceste detalii, pentru fiecare costum.

8. „Sfarcurile nepatatilor” cea mai mare problema identificata in timp ce designerii construiau costumele

Fiind foarte mulate pe corp, armurile ostenilor nepatati ai lui Daenerys creau mereu probleme, declara Michele. Acestea nu reuseau sa se muleze perfect in zona pectoralilor, din cauza sfarcurilor si astfel au trebuit sa fie ajustate si chiar inlocuite.

9. Sansa Stark isi pastreaza hainele in viata reala

Unul dintre corsetele realizate pentru Sophie Turner in rolul sau (interpretand-o pe Sansa Stark) i-a ramas in garderoba reala, aceasta cerand in exclusivitate designerilor sa-i inapoieze piesa dupa ce a imbracat-o in timpul showului.

10. Chiar si cele mai luxoase tinute din serial doar par a fi extrem de scumpe, in realitate fiind foarte ieftine – O parte din armurile si costumele pentru unele personaje sunt facute chiar din bucati de materiale cumparate de la IKEA. Acestea au fost luate, taiate si aranjate in ordine, apoi adaugate accesorii din piele si metal, astfel constituind costume sau armuri pentru cavaleri. Iar accesoriile de pe capele regale sunt de cele mai multe ori realizate din plastic sau metal, nefiind din metale pretioase sau diamante, asa cum sunt prezentate.

