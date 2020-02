Creierul nostru se schimba odata cu varsta, iar functia mentala se schimba odata cu inaintarea acesteia. Declinul mental este tot mai des intalnit la varstele inaintate si este una dintre cele mai temute consecinte ale imbatranirii. Cu toate acestea afectarea cognitiva poate fi evitata si amanata pentru o perioada mai lunga de timp. Iata 10 sfaturi de care poti tine cont si care pot ajuta la mentinerea functiei creierului si la pastrarea lui intr-o forma buna pentru mult timp.

1. Stimuleaza-ti mintea

Prin diferite cercetari efectuate de-a lungul timpului, oamenii de stiinta au descoperit ca activitatile cerebrale stimuleaza conexiunile noi intre celulele nervoase si chiar pot ajuta creierul sa genereze noi celule, dezvoltand „plasticitatea” neurologica si construind o rezerva functionala care ofera un gard impotriva pierderilor celulare viitoare.

Astfel,orice activitate de stimulare mintala ar trebui sa te ajute sa iti mentii creierul cat mai mult timp functional. Ce poti face? Citeste, ia diferite cursuri precum cursuri de teatru – actorie Bucuresti, incearca exercitii de„gimnastica mentala”, cum ar fi puzzle-uri de cuvinte sau probleme de matematica, experimenteaza lucruri care necesita dexteritate manuala precum si efort mental precum desenul, pictura si alte meserii.

2. Fa exercitii fizice

Cercetarile au aratat ca folosirea muschilor corpului ajuta si mintea. Animalele care fac eforturi fizice cresc in mod regulat numarul de vase mici de sange care aduc sange bogat in oxigen in regiunea creierului responsabila de gandire. De asemenea, exercitiul stimuleaza dezvoltarea de noi celule nervoase si creste conexiunile dintre celulele creierului.

De asemenea, exercitiile fizice scad tensiunea arteriala, imbunatatesc nivelul colesterolului, ajuta la echilibrul glicemiei si reduce stresul mental, toate acestea pot ajuta creierul, dar si buna functionare a inimii.

3. Imbunatateste-ti dieta

O dieta adecvanta ajuta mintea, precum si corpul. De exemplu, persoanele care adopta o dieta in stil mediteranean cu accent pe fructe, legume, peste, nuci, uleiuri nesaturate (ulei de masline) si surse vegetale de proteine ​​sunt mai putin susceptibile sa dezvolte deficienta cognitiva si dementa.

4. Imbunatatirea tensiunii arteriale

Hipertensiunea arteriala creste riscul de declin cognitiv la batranete. Este necesar sa iti modifici stilul de viata pentru a-ti mentine presiunea sangelui cat mai scazuta. Nu te ingrasa prea mult, fa exercitii fizice in mod regulat, limiteaza-ti alcoolul la doua pahare de vin, de exemplu, pe zi, reduce stresul si mananca corect.

5. Imbunatateste-ti glicemia

Diabetul este un factor de risc important pentru dementa. Poti sa ajuti la prevenirea diabetului daca mananci corect, daca faci exercitii fizice si ai grija sa nu te ingrasi. Insa daca glicemia ramane ridicata, vei avea nevoie de medicamente pentru a o tine sub control.

6. Tine cont de nivelul de colesterolul

Nivelurile ridicate de colesterol LDL, numit si colesterolul rau, sunt asociate si acestea cu un risc crescut de dementa. Dieta, exercitiile fizice si evitarea tutunului vor ajuta multa la imbunatatirea nivelului de colesterol.

7. Ia aspirina in doze mici

Unele studii sugereaza faptul ca aspirina in doze mici poate reduce riscul de imbatranire a creierului, in special dementa vasculara. Intreaba medicul daca poti sa iei aspirina in doze mici pentru o mai buna functionare a sangelui in organism.

8. Evita tutunul si nu abuza de alcool

Evita tutunul si nu fa exces de alcool daca vrei sa iti pastrezi mintea cat mai mult timp tanara. Aceste doua obiceiuri reprezinta un risc major pentru aparitia dementei.

9. Ai grija la emotii

Persoanele anxioase, depresive, care au probleme cu somnul sau care sunt epuizate destul de des, tind sa obtina scor slab la testele functionale cognitive. Scorurile slabe nu prezic neaparat un risc crescut de declin cognitiv la batranete, insa sanatatea mentala buna si somnul odihnitor sunt foarte importante.

10. Fii sociabil

Legaturile sociale puternice au fost asociate cu un risc mai mic de degradare a creierului, precum si cu scaderea tensiunii arteriale si speranta de viata mai lunga.