Stim cu totii ca sportul ne dezvolta peste masura capacitatile fizice. Insa nu doar acestea sunt avantajate de catre sport. Si cele intelectuale se pot imbunatati incredibil de mult daca alegem sportul potrivit.

Asadar, astazi discutam despre 10 sporturi care nu doar ca te fac mai sanatos, dar te fac si mai inteligent, dezvoltandu-ti capacitatile strategice si intelectuale.

1.Inotul

Specialistii spun ca inotul este cel mai complet sport care ajuta la dezvoltarea neurologica. Este ideal sa fie practicat inca din copilarie. Iar acesta are capacitatea de a-ti oferi si o rezistenta sporita la efort fizic

2. Karate

Karate este un sport care poate educa foarte usor un copil. Acest sport iticreeaza o mentalitate de invingator, iticorecteazagreselile si te face atent. In plus prin acest sport poti sa te dezvolti si fizic foarte usor.

3. Dansul

Dansul este un sport care modeleaza mai mult latura emotionala a unui copil. Este foarte important ca el sa inteleaga ca se poate exprima liber si dansul ii permite acest lucru.

4. Sahul

Participarea la competitii de sah dezvolta in randul oricarui om abilitati unice. Un sport strategic, complex. care antreneaza foarte mult creierul. Nu presupune miscare si nu are un impact fizic extrem, insa este „sportul mintii”, ceea ce il face foarte important.

5. Polo

Acest sport combina avantajele inotului cu munca in echipa, formand in anumiti oameni adevarate caracteristici de lider. Poate dezvolta foarte mult abilitatile de comunicare, ca mai toate sporturile practicate in echipa.

6. Atletismul

Acesta nu a fost niciodata doar un sport pentru dezvoltarea fizica. Motivatia si dorinta de a performa se instaleaza foarte usor in cadrul acestui sport. Iar acestea sunt mai mult caracteristici mentale, care vor aduce dupa sine o multime de alte beneficii in aceasta directie.

7. Fotbalul

Fotbalul este un sport destul de interesant. El necesita o privire de ansamblu si o gandire strategice. Iar oamenii care practica acest sport sunt deosebit de ageri si ajung sa dezvolte reflexe extrem de puternice.

8. Gimnastica

Un sport nobil care ajuta nu doar la pastrarea unei siluete incredibile, ci si la formarea unui stil de viatasanatos si a unei mentalitati puternice. Gimnastica imbunatateste vizibil performantele cognitive, spun specialistii, inca din primele luni de practica intensa a acestui sport.

9. Balet

La fel ca in cazul dansului, acest sport necesita o putere de concentrare mare, ceea ce imbunatateste fluxul sanguin catre creier. Iar baletul confera si rezistenta fizica si echilibru emotional.

10. Scrima

De departe un sport elitist, scrima poate ajuta la formarea unei capacitati de gandire anticipata extrem de dezvoltata. In plus, ajuta si fizic si emotional la fel de bine ca orice alt sport. Scrima este unul dintre cele mai recomandate sporturi pentru a capata echilibru emotional si mental.