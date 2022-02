10 start-up-uri fintech selectate din cinci țări: Bulgaria, Grecia, România, Marea Britanie și Armenia

8 module de mentorat intensiv

21 de mentori de la Google, Qualitance, Bitpanda, Emag Ventures, TBI Bank, FintechOS, Citi Commercial Bank, Elevator Ventures

Techcelerator, cel mai activ accelerator din România pentru startup-uri de tehnologie desfășoară timp de zece săptămâni, până în luna martie, a doua ediție a NEXT FinTech, program de accelerare derulat cu sprijnul Google for Startups, GapMinder BV, Stripe, Seedblink, TechAngels, Asociația RoFintech, Romania Tech Startups Association – ROTSA.

Programul a debutat în 25 ianuarie și până în 25 martie va include opt module de mentorat intensiv: vânzări, matchmaking cu instituții financiare din regiune, marketing de produs, strategii de tranziție către piața internațională și pregătirea pentru atragerea de investiții, matchmaking cu investitori și fonduri de investiții.

Startup-uri din țări precum Armenia, Bulgaria, Grecia, România, Ungaria, Polonia, Serbia, UK, Kazakhstan sau Africa de Sud s-au înscris în program cu echipe consolidate și cu produse digitale fezabile pentru extindere internațională.

Au fost deja selectate 10 startup-uri FinTech și SaaS din Bulgaria, Grecia, România, Marea Britanie și Armenia, cu MVP gata de lansare sau în faza de testare beta.

Acestea sunt: BankSpot, Boleron, Credify, Infin8 Applications, Prime Dash, Solo Fintech, SPIN Analytics, Text’ Pay Me, Vestinda și Zanumi.

Cele opt module de mentorat intensiv sunt desfășurate cu sprijinul a peste 21 de mentori regionali și globali – experți și investitori din domeniul bancar, business development, reprezentanți ai furnizorilor globali de tehnologie, ai unicornilor FinTech din Europa. Printre aceștia se numără: Bogdan Ciobanu – Segment Head for CE Cluster, Citi Commercial Bank, Suleiman Arabiat – Senior Investment Manager, Elevator Ventures, Sergiu Neguț – Co-Fondator FintechOS, Mike Parsons – CEO Qualitance, Irina Leca – Product Marketing Manager Google, Monica Sibișteanu – Head of Content&Community Monese, Petr Baron – CEO TBI Bank, Veselina Markova – Fintech Lead, Eleven Ventures, Valeri Petrov – Partner, Eleven Ventures și Ian Scarffe – Expert at the European Commission – Horizon 2020.

Astfel, NEXT FinTech devine cel mai extins și aplicat program de bootcamp-uri și workshop-uri dedicat startup-urilor din fintech, care primesc comprimat și eficient, de-a lungul programului, mentorat pornind de la identificarea și înțelegerea pieței vizate și până la accesarea de parteneriate cu bănci și jucători regionali și globali din FinTech și tehnologie. În plus, startup-urile cu tracțiune comercială sunt expuse partenerilor programului pentru atragerea rundelor de investiții de tip pre-Seed și Seed.

„Startup-urile din FinTech au devenit veritabile motoare și promotoare ale inovației. În cadrul NEXT FinTech avem toate ingredientele ca startup-urile să poată considera la finalul programului că au parcurs un traseu accelerat, că au câștigat experiență, dar și că au devenit eligibile pentru viitoare runde de finanțare. Avem alături o echipă de mentori de elită, regionali, dar și globali. Techcelerator asigură astfel un context complet pentru dezvoltarea ecosistemului local de startup-uri”, spune Cristian Dascălu, partener GapMinder BV & Cofondator Techcelerator.