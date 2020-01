Odata cu trecerea in noul an, apar de fiecare data noi tendinte in industria de marketing. Noile companii, dar si gigantii de pe piata incep sa reactioneze si sa urmareasca cele mai noi modalitati de promovare.

Modificarile care apar pot fi desigur si radicale, insa de cele mai multe ori acestea sunt destul de subtile, asa incat fiecare specialist in publicitate si PR trebuie sa fie extrem de atent pentru a se adapta la noile trenduri.

Cunoasterea trendurilor si adaptarea strategiei de promovare la acestea este prioritara pentru marile companii care doresc sa obtina si mai multe rezultate din promovare in 2020.

Pentru a ne fi de ajutor, cei mai cunoscuti specialisti in marketing si promovare online au analizat 10 dintre trendurile pe care companiile ar trebui sa puna accent in noul an.

1.Marketingul conversational

„Cred ca 2020 este anul in care marketingul conversational va deveni standardul industriei in intregul spectru de marketing digital.”, considera Adam Binder, reprezentant Creative Click Media.

Marketingul conversational presupune interactiunea in timp real cu utilizatorii. In loc sa pui utilizatorii sa astepte, le poti raspunde la mesaje intr-un mod automat, prin intermediul functiei de Live Suport.

O foarte importanta functie in acest caz o au programele de inteligenta artificiala de tipul robotilor de chat.

2. Optimizarea pentru cautari vocale

Cu siguranta acesta este noul trend pentru Google. „Functia de cautare vocala este in crestere, iar utilizatorii folosesc asistenti de cautare vocala precum Google Assistant, Siri, Alexa si Bixby pentru a raspunde la intrebarile lor.”, declara Miranda Chelimar, specialist iHealthSpot Interactive.

Asadar, indiferent de industria in care activam, alinierea la acest trend este necesara. Cautarea vocala poate oferi o multime de oportunitati pentru un business online.

Cum poti sa iti optimizezi site-ul pentru aceasta functie?

Specialistii in marketing online si SEO ai companiei MOZ.com au rulat un studiu si au ajuns la concluzia ca 87% din rezultatele oferite de Google la cautari vocale sunt fragmente din articole sau din pagini de pe site-uri.

Asadar, concentreaza-te pe continut relevant si urmareste care sunt cele mai des intalnite cautari vocale, apoi adapteaza continutul dupa ele.

3. Comunicarea directa

Un trend din ce in ce mai vizibil pe piata este comunicarea directa. Platformele care incurajeaza interactiunea directa cu utilizatorii sunt mult mai bine vazute in anul 2020. Se incurajeaza comunicarea transparenta si cat mai personala cu potentialii clienti.

4. Cercetarea in adancime

Tehnicile „in depth research” (cercetare in adancime) sunt din ce in ce mai apreciate. Acestea sunt necesare mai ales in PR. Clientii se asteapta ca agentiile sa le propuna solutii super bine documentate.

Spre exemplu, atunci cand alegi sa comunici utilizatorilor tai si potentialilor clienti o informatie printr-un comunicat de presa, trebuie sa cunosti foarte bine reteaua de site-uri unde vei distribui acel comunicat. Trebuie sa stii cui se adreseaza fiecare site, care sunt interesele oamenilor si ce trasaturi caracteristice au audientele fiecarui site.

5. Mai multa cerere de Reclame Facebook

Cu siguranta aici nu mai avem nevoie de nicio explicatie. Este clar ca din ce in ce mai multe companii apeleaza la Facebook Ads pentru a se promova in online, datorita costurilor avantajoase.

6. Cresterea canalului Tik Tok

De abia ajuns in Romania, TikTok-ul creeaza valuri de cereri la nivel global, fiind unul dintre cele mai noi canale de comunicare preferate de companii. Michael Simonetti, de la Andmine.com, spune ca in 2020 cu siguranta TikTok va incepe sa monetizeze comunitatile de milioane de useri pe care deja le-a acaparat.

Influencerii vor fi la fel de cautati pe TikTok cum sunt si pe Instagram la momentul actual, crede el.

7. Storytelling-ul bazat pe informatie data-driven

In continuare, povestile de brand vor fi cheia catre succes pentru multe companii. Mai ales acelea care vin sustinute de date. Astfel, storytelling-ul data driven va fi un adevarat trend de urmat in 2020.

Putem folosi informatii de tipul „big data” pentru a intelege tendintele si pentru a identifica tipare in continut, pentru a ajunge rapid la public. Iar prin storytelling avem o sansa foarte mare sa construim si continut viral.

8. Accesibilitatea la mai multe canale

Intr-o lume in care lunar apar noi platforme de comunicare si noi softuri, accesibilitatea la canale multiple de comunicare nu mai e un moft, ci o necesitate, spune Simms Jenkins, reprezentant al unei companii de top in email marketing.

Fiecare companie ar trebui sa isi creioneze o strategie cat mai diversa de promovare in online, care sa cuprinda o multime de canale.

9. Strategii de comunicare flexibile

Flexibilitatea este si ea extrem de importanta. S-ar putea ca vechiul plan de postari standard sau media planul facut pe un an in avans sa nu mai aiba impact. Tocmai datorita marketingului contextual in continua crestere, companiile ar trebui sa aiba mai multa flexibilitate in abordari si in strategie.

10. Imersiunea senzoriala

„Consumatorii sunt oficial satui de continut”, considera Scott Kellner, senior in marketing la GPJ. El spune ca intr-o lume in care toata lumea are in permanenta un mini computer personal legat de maini sub forma de smartphone, captarea atentiei necesita depasirea unui singur punct de contact.

„Pentru a crea un impact memorabil, marcile trebuie sa construiasca experiente de marketing interactive care implica si incanta fiecare dintre cele cinci simturi, adancind impactul dincolo de ceea ce este posibil printr-un ecran.”, spune Scott.

Asadar, acestea sunt cele mai noi 10 trenduri pe care orice companie ar trebui sa le urmareasca in acest an, daca este interesata de obtinerea unor rezultate din promovarea online. Tu cate dintre ele stiai deja?