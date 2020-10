Până la data de 9 octombrie, aproape 150.000 de români au fost infectați cu noul coronavirus. 114.792 au fost vindecați, alții sunt în acest moment pe un pat de spital sau acasă, în izolare. Printre toate aceste nume din statisticile DSP sunt și persoane cunoscute, de la politicieni până la prezentatori tv și artiști. Majoritatea și-au recunoscut boala și au povestit în interviuri sau pe blogurile personale experiența prin care au trecut, notează click.ro.

Virgil Ianțu este în izolare

Prezentatorul emisiunii „Câștigă România!” de la TVR 2 este în această perioada acasă, în izolare, după ce s-a infectat cu noul coronavirus. Din fericire, a făcut o formă ușoară a bolii.

Ellie White: „Nu am suportat nici atingerea hainelor de pe mine”

Artista Ellie White, pe numele ei din buletin Elena Bălțagan, a anunțat săptămâna aceasta că are coronavirus și a descris pe blog simptomele pe care le-a trăit. „Ei bine, se pare că inevitabilul s-a întâmplat și la mine. Tocmai ce am primit rezultatul testului Covid și este pozitiv. În următoarele săptămâni voi sta carantinată la domiciliu, cu tratamentul aferent. Nu mi-a dat nimeni bani să spun că am Covid! Nici măcar DSP-ul nu ne-a sunat să ne spună ce să facem în această situație! Aș putea să mă plimb liberă pe unde am chef, poate să mă întâlnesc față în față cu niste Einsteni de pe pagina mea de Facebook, să le dau și lor puțină <<minciuna>> și nimeni nu mi-ar zice nimic. Dar bunul simț și simțul civic mă împiedică să fac asta, așa că ne-am baricadat toți patru în casă, până trece perioada de carantinare”, a scris ea pe blog, potrivit sursei citate.

