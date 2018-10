Duminică 21.10.2018, ACS Odobești-secția moto, în parteneriat cu Primăria Orașului Odobești, va organiza începând cu ora 10.00, evenimentul “100 de motociclete pentru România”. Acest eveniment dedicat centenarului este primul de acest gen organizat în județul nostru și își propune promovarea muzeelor ridicate în cinstea eroilor căzuți la datorie pe teritoriul județului Vrancea.

Evenimentul va debuta la ora 10.00 în fața Primăriei Orașului Odobești, unde se vor face înscrierile și vor avea loc discursurile oficialităților. Toți participanții vor primi câte un tricou personalizat, stickere cu drapelul Romaniei și “România 100” pentru motociclete și cască, diplome de participare și alte surprize pregătite de organizatori.

Traseul, care reconstituie Drumul de glorie al Armatei Române în Primul Război Mondial și străbate localități tradiționale ale județului va avea o lungime de aproximativ 120 km pe ruta Odobești-Jariștea-Bolotești-Vidra-Vizantea-Soveja-Mărăști- Panciu-Mărășești. Vor fi vizitate Mausoleul Eroilor de la Soveja Mausoleul Eroilor de la Mărăști si Mausoleul Eroilor de la Mărășești. La fiecare monument un reprezentant al mausoleului va oferi informații despre monument dar și despre bătăliile purtate acolo. Polițiștii rutieri se vor afla alături de motocicliști pe toată durata deplasării, pentru prevenirea evenimentelor neplăcute și pentru asigurarea fluenței traficului rutier.

„100 de motociclete pentru România este la prima ediție pe care o organizăm aici, la Odobești și ne dorim ca acest lucru să devină permanent. Ne dorim prin acest eveniment să atragem pasionați de motociclism din toată țara să viziteze orașul Odobești și județul Vrancea și să promovăm zona viticolă și istoria județului Vrancea. Împreună cu Consiliul Județean Vrancea, Salvamont Vrancea, IPJ Vrancea, Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret, Inspectoratul de Jandarmi Județean Vrancea, vom asigura toate condițiile necesare organizării acestui eveniment. Și-au anunțat prezența peste 100 de motocicliști. Doresc să mulțumesc pe această cale tuturor sponsorilor și partenerilor media care sunt alături de noi în organizarea acestui eveniment”- a declarat Daniel NICOLAȘ, primarul orasului Odobești.