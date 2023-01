Create special pentru copiii din învățământul primar care nu citesc la nivelul corespunzător clasei, nu au frecventat regulat grădinița, nu au acasă adulți care să îi poată ajuta, materialele sunt utilizate de profesori formați în domeniul literației pentru a-i sprijini pe cei mici să învețe să citească și să scrie.

În România ne-am hrănit mulți ani cu un mit și anume că avem o rată de alfabetizare foarte mare. Realitatea este însă diferită: 35% dintre copiii noștri de 10 ani sunt cititori slabi (PIRLS, 2011). Peste 40% dintre tinerii noștri de 15 ani au un nivel scăzut al competențelor de citire, iar situația este foarte îngrijorătoare în rândul elevilor care provin din comunități vulnerabile: 6 din 10 copii sunt slabi cititori. În ansamblu, abia 1.4% dintre tinerii noștri sunt în categoria cititorilor buni (Monitorul Educației și Formării 2020). Perioada pandemiei a produs efecte majore: vom vedea procente și mai mari ale cititorilor slabi la următoarele evaluări internaționale pentru că, fără a ști să citească și să scrie cu înțelegere, fără a putea utiliza și crea texte, elevilor le va fi imposibil să parcurgă cu succes programa de gimnaziu și să continue să învețe.

Diferența majoră între rural și urban nu este voința elevului sau a profesorului. Științele cognitive care fundamentează maniera de dezvoltare a literației au evoluat foarte mult, însă noile descoperiri nu se regăsesc în pregătirea inițială și continuă a profesorilor, resursele educaționale nu sunt disponibile în sălile de clasă în care este mai mare nevoie de ele, iar accesul la cărți – nu orice cărți, ci cărți care iubesc copiii – este aproape inexistent. Cum poate școala să compenseze neajunsurile familiei în aceste condiții?

Soluția pe care programul Școli cu scLipici, implementat de Fundația Noi Orizonturi cu sprijinul PEPCO Romania, o propune nu este simplă – un program strategic, multianual, prin care, pe de o parte, formăm cadre didactice care predau la ciclul primar, pe de altă parte dezvoltăm instrumente și materiale educaționale concepute să sprijine copiii care învață în comunități defavorizate. Aceste școli nu beneficiază de materiale auxiliare așa cum se întâmplă, de cele mai multe ori, în mediul urban, iar dificultățile financiare cu care se confruntă familiile copiilor vizați pun și mai multă presiune pe activitatea la clasă.

Programul Școli cu scLipici este deja în anul patru de implementare, timp în care am format peste 7100 de învățători și am sprijinit direct peste 4400 de copii să remedieze pierderile provocate de pandemie. Formarea profesorilor, alegerea cărților, crearea fișelor de lucru, toate sunt gândite pentru a răspunde nevoilor acelor copii care, de regulă, nu au frecventat regulat grădiniță, iar familia nu i-a putut ajuta pentru că de multe ori nici ei nu știu să citească. Conform studiului pilot realizat, grupul de intervenție a progresat semnificativ mai bine decât grupul de control în comparație cu evaluarea inițială (73.35 puncte vs. 46.88 puncte).

Anul acesta școlar asigurăm pentru 1000 de copii un pachet educațional care conține 10 cărți și fișe de lucru create după cele mai noi standarde în domeniu, suficiente pentru întregul an școlar. Iar pentru că profesorii nu mai trebuie să fugă după resurse, ei se pot concentra pe a lucra suplimentar cu elevii care au cel mai mult nevoie de sprijin.

Mara este una dintre cele 23 de învățătoare care a acceptat să piloteze programul Școli cu scLipici anul trecut. Ea predă în Sânpaul, județul Cluj – o comunitate cu mari dificultăți socio-economice. Deși pe hârtie are 28 de copii înscriși, de fapt doar 20 vin la școală. În perioada octombrie – decembrie, Mara a parcurs programul nostru de formare online și a evaluat toți copiii cu ajutorulinstrumentului de evaluare a literației. . În perioada ianuarie – mai, în fiecare lună, Mara a primit de la Fundația Noi Orizonturi un pachet care conținea cărticele pentru fiecare copil și fișe de lucru pe care le-a folosit în funcție de nevoile identificate în timpul evaluării. În tot acest timp, se întâlnea regulat cu mentorul pentru a discuta dificultăți și soluții. În luna iunie, la evaluarea de final de an s-au putut observa rezultatele: dacă la începutul anului media clasei a fost de 45 de puncte din 143 posibile, la final media clasei a fost de 105.

Anul acesta școlar multiplicăm această experiență și am selectat și format 100 de profesori de clase pregătitoare din mediul rural (29 de județe), iar pachetele de cărți și fișe de lucru au ajuns deja în școli. Sprijinim astfel învățătorii din mediul rural să asigure condițiile ca fiecare copil să poată să scrie și să citească la finalul clasei a IV a.

Mai multe informații despre programul Școli cu scLipici aici.

Fotografii din clasa învățătoarei Mara aici.

Despre Fundația Noi Orizonturi

Fundația Noi Orizonturi are un istoric de peste 20 de ani în programe educaționale. În ultimii patru ani a sprijinit 7100 de învățători și profesori care lucrează cu elevi care întâmpină dificultăți la citit-scris. A oferit training de specialitate, mentorat, acces la o bibliotecă online cu peste 15 0 de cărți și seturi de materiale și cărți cu care să lucreze mai eficient la clasă. Peste 4 000 de copii au participat la laboratoare dedicate sau școli de vară pentru a recupera din decalajele de citit-scris provocate de pandemia de Covid-19. Anul acesta țintim cu precădere copiii care încep clasa pregătitoare și clasa I, pentru a le oferi un start bun ca viitori cititori.

Despre PEPCO România

Pepco este lanțul de retail european cu cea mai rapidă creștere, oferind îmbrăcăminte pentru întreaga familie și bunuri de uz casnic. Motto-ul rețelei „Descoperă calitatea, bucură-te de preț” atrage în fiecare lună milioane de clienți. Compania are aproape 3.000 de magazine și este prezentă în 17 țări din Europa. În prezent, rețeaua are peste 25.000 de angajați, dintre care aproximativ 2970 doar în România.

La nivel de grup, Pepco desfășoară activități extinse în domeniul dezvoltării durabile pe baza unei strategii care acoperă toate domeniile ESG. Scopul companiei este de a implementa și de a oferi clienților soluții durabile prin reducerea impactului activității asupra mediului și ajută clienții să facă alegeri mai informate și benefice pentru planetă, în fiecare zi. Din punct de vedere social, își propune să diminueze inegalitățile și să ofere șanse egale la un start bun în viața de adult copiilor și adolescenților. Nu în ultimul rând, investește în dezvoltarea angajaților și îi încurajează să se implice în acțiuni de voluntariat.