Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă informează că, potrivit datelor furnizate de agenții economici, în județul Suceava sînt 102 posturi vacante. În România sînt disponibile peste 29.800 de locuri de muncă, dintre care cele mai multe în București, 9.770. La polul opus se află județul Bacău, cu 42. Oferta posturilor vacante poate fi vizualizată pe site-ul www.card-profesional.ro

