Nu mai puțin de 103 de localități sucevene, din cele 114, sunt în scenariul roșu. Conform distribuției cazurilor Covid-19 pe unități administrativ teritoriale, din cele 114 localități, una singură, Panaci, nu are cazuri de coronavirus, 6 au sub cinci cazuri în evoluție, 18 au sub zece cazuri în evoluție iar 89 au peste zece cazuri în evoluție.

Localitatea suceveană cu cea mai mare rată de infectare este orașul Siret, cu o incidență a cazurilor de 21,09 la mie. Rata de infectare în municipiul Suceava a crescut, astăzi, la 16,87 la mie, cu 1.599 de bolnavi de Covid.

Astăzi, în județul Suceava sunt 5.282 cazuri de infecție Covid -19 în evoluție, în ultimele 24 de ore fiind declarate vindecate 631 persoane (42.706 de la începutul pandemiei).