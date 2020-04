Viceprimarul Sucevei, Marian Andronache, susține că faptul că Suceava este în carantină din cauza pandemiei de coronavirus reprezintă un motiv în plus pentru a pregăti și înfrumuseța municipiul. Astfel, potrivit viceprimarului, încă de săptămîna trecută angajații Direcției Generale a Domeniului Public se ocupă de însămînțarea gazonului și de plantarea florilor. El a menționat că 5.000 de panseluțe deja erau înflorite și nu puteau fi compromise. Totodată, în sere sînt 105.000 de răsaduri care vor fi plantate, începînd cu data de 4 mai. Marian Andronache a mai spus că toate activitățile din această perioadă sînt realizate cu respectarea protecției muncii și a normelor contra răspîndirii COVID-19. El a menționat că sînt formate echipe de cîte 2 muncitori, care lucrează în schimburi, iar pînă în acest moment, la Direcția Generală a Domeniului Public nu a apărut nici un caz de infectare cu noul coronavirus.

