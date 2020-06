Direcția de Sănătate Publică Suceava a declanșat o anchetă epidemiologică la centul de bătrâni din comuna Vama, după ce 11 persoane, bătrâni și cadre medicale, au fost confirmate cu noul coronavirus. Potrivit informațiilor de până acum, din cele 11 persoane 4 sunt bătrâni și șapte sunt din rândul personalului. Bolnavii au fost internați la spitalul din Rădăuți. În cursul zilei de sâmbătă au fost prelevate probe de la alți 39 de bătrâni și de la 14 persoane care lucrează în cadrul acestui centru.

