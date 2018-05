Pe 15 mai, polițiștii de imigrări din Suceava au depistat 11 cetățeni străini în situații ilegale. Potrivit IPJ, este vorba despre bărbați și femei cu vârste cuprinse între 13 și 39 de ani, din Sri Lanka. Din verificări a rezultat că respectivii au intrat legal în România, 6 în baza unor vize de scurtă ședere și 5 cu vize de lungă ședere în scop de detașare. Pentru aceștia din urmă, polițiștii de imigrări au dispus, ca urmare a încetării contractului de muncă, revocarea dreptului de ședere. Totodată, s-au emis decizii de returnare sub escortă pentru patru dintre ei, în timp ce al cincilea va părăsi România voluntar în cel mult 30 de zile. Ceilalți 6 cetățeni străini au primit decizii de returnare sub escortă de pe teritoriul național, din cauza nerespectării dreptului de ședere conferit prin viza de intrare. Ca urmare a celor constatate, 9 străini au fost introduși în Centrul de Luare în Custodie Publică Otopeni, în vederea îndepărtării sub escortă. La ieșirea din țară, împotriva lor va fi instituită măsura nepermiterii intrării în România pentru o perioadă de 1 an. O minoră de 13 ani a fost cazată într-un centru al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava pînă la reglementarea situației juridice. În cadrul acțiunii din 15 mai, polițiștii de imigrări din Suceava au aplicat amenzi în valoare de 4.600 de lei.