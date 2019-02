Pe 11 februarie, în Europa este marcată anual ziua numărului unic de urgenţă 112, dată instituită în anul 2009 şi dedicată creşterii gradului de conştientizare la nivel comunitar a importanţei acestui serviciu destinat cetăţenilor. Numărul pan-european de urgenţă „112” a fost creat în 1991, iar din luna aprilie 2005, Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112 a devenit operaţional în toată România. Aproape 260.000 de apeluri la 112 au fost înregistrate, anul trecut, în județul Suceava.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Suceava a marcat Ziua europeană a numărului unic de urgență 112 într-un mod inedit și emoționant, publicînd un mesaj transmis de un pompier paramedic la Detașamentul Fălticeni – I.S.U. „Bucovina” Suceava, plutonierul major Cornel Ionescu. Acesta scrie:

„Orice intervenție a paramedicului este o provocare, dar și o motivație de a merge mai departe… Motivația este dată de dorința de a salva viața, chiar și acolo unde pacientul și cei dragi ai lui și-au pierdut orice speranță. (…)

Atunci când salvezi o viață, cuvintele sunt prea puține pentru a descrie starea paramedicului. Conștientizezi doar că ai făcut un lucru bun și că ai adus mângâiere unor oameni care suferă, fie victime, fie aparținători. (…)

Nu există plictiseală în munca de paramedic. Pentru că știi că nicio notă de anunțare nu poate să te prevină despre ce provocare vei avea parte atunci când ajungi la caz. Mereu sunt „surprize” și trebuie să fii pregătit în permanență. Pentru că de tine poate depinde cel mai de preț lucru al celui aflat în suferință – viața, iar responsabilitate este imensă. (…)

De o astfel de intervenție, aparent banală, am avut parte, de curând, în municipiul Fălticeni. Până la sosirea noastră, pacientul în vârstă de 54 de ani a intrat în stop cardio-respirator. Împreună cu ceilalți membri ai echipajului SMURD, după ce am trecut prin toate fazele care presupun acest tip de misiune – cu resuscitare, protezarea căilor aeriene, administrare de adrenalină, defibrilare – am reușit să-l scoatem pe om din ghearele morții. Ulterior, l-am transportat la spital și mă bucur să-l văd, chiar și azi, în viață. Astfel de momente mă motivează și îmi dau puterea să continui această muncă, în nobila vocație de pompier paramedic.”

Plutonier major CORNEL IONESCU,

Pompier paramedic Detașamentul Fălticeni – I.S.U. „Bucovina” Suceava

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, slt. Alin Găleată, în anul 2018 s-au recepţionat prin intermediul Serviciului Național Unic pentru Apeluri de Urgență „SNUAU 112”, în dispeceratul STS Suceava, un număr total de 259.958 apeluri.

66.686 apeluri de urgență au fost gestionate de personalul din cadrul dispeceratului comun ISU-SAJ, ponderea fiind de 25,65% din totalul apelurilor pe judeţ.

Acest aspect exprimă volumul şi frecvenţa evenimentelor negative în care sunt implicaţi cetăţenii judeţului, vulnerabilitatea operatorilor economici, a localităţilor şi infrastructurilor din zona de competenţă, arată purtătorul de cuvînt al ISU Suceava.

Luna cea mai solicitantă pentru dispecerii inspectoratului nostru a fost ianuarie, aceştia gestionând un număr de 5.958 apeluri de urgenţă, la polul opus fiind luna noiembrie, cu un număr de 4.966 apeluri de urgenţă gestionate.