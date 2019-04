Anul trecut, Sistemul de Gospodărire a Apelor Suceava a finalizat 11 lucrări hidrotehnice pentru prevenirea inundațiilor, în valoare de 3,37 de milioane de lei. Anunțul a fost făcut de prefectul Mirela Adomnicăi. Prefectul a adăugat că alte 15 lucrări hidrotehnice, în sumă de 118,5 milioane, vor fi executate în urma fundamentării proiectelor și aprobării acestora prin Hotărîre de Guvern, în timp ce 11 vor intra la finanțare prin Programul Operațional Investiții Majore-POIM.

