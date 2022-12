11 persoane au fost rănite în urma unei confruntări între membrii a două familii din satul Gulia. Poliția Suceava a transmis că în cursul zilei de duminică, 4 decembrie, polițiștii din orașul Dolhasca au fost sesizați prin „112” de către o localnică cu privire la faptul că pe raza localității Gulia este un scandal în desfășurare și mai multe persoane au fost lovite .

Polițiștii s-au deplasat cu operativitate la fața locului și au stabilit că în jurul orei 12:15 a existat un conflict spontan pe raza satului Gulia, între doi minori sub 14 ani. Unul dintre aceștia a mers acasă unde i s-a plâns tatălui său că a fost agresat de alt minor.

Din primele date s-a stabilit că mai mulți membri ai familiei unuia dintre minori s-au deplasat la cealaltă familie, pătrunzând în curtea locuinței, unde a izbucnit un conflict în cadrul căruia s-au agresat reciproc.

A fost solicitat sprijin și din partea Serviciului pentru Acțiuni Speciale IPJ Suceava, conflictul fiind aplanat.

În urma investigării de la locul faptei (curțile locuințelor celor două familii), au fost identificate și ridicate pentru cercetări mai multe obiecte contondente, utilizate în cadrul agresiunilor. Urmare a leziunilor suferite, 11 persoane au primit îngrijiri medicale.

În cauză, polițiștii Poliției orașului Dolhasca cu sprijinul Serviciului Investigații Criminale, au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de „încăierare”, faptă prev. şi ped. de art. 198 alin. 1 din C. pen., „violare de domiciliu”, faptă prev. şi ped. de art. 224 alin. 1 şi 2 din C. pen. şi „tulburarea ordinii şi liniştii publice”, faptă prev. şi ped. de art. 371 din C. pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din C. pen. şi art. 77 lit. a din C. pen., documentându-se activitatea infracțională și participațiile penale ale tuturor persoanelor implicate în incident.

Față de cinci bărbați implicați în incident, polițiștii au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore aceștia fiind încarcerați în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Suceava. Cercetările sunt continuate de către Poliția orașului Dolhasca, cu sprijinul Serviciului Investigații Criminale.