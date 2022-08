Pentru prevenirea evenimentelor rutiere pe fondul consumului de alcool și substanțe interzise, în minivacanța de Sf. Maria, în perioada 13 – 15 august 2022 polițiștii au desfășurat acțiuni la nivel județean, fiind implicați peste 100 de polițiști din structurile rutiere și de ordine publică.

Activitățile principale au fost concentrate în zonele în care s-au organizat evenimente sociale, artistice și religioase cu participarea unui public numeros (Hramul Mănăstirii Putna, pelerinajul de la Basilica Minor din Cacica, pelerinajul de la Mănăstirea Armenească Hagigadar și alte manifestări religioase de amploare), festivaluri (Festivalul Medieval de la Cetatea de Scaun din Suceava, Festivalul Păstrăvului Ciocănești, Festivalul Muntelui Rarău), activități sportive, manifestări cultural – artistice cu prilejul zilelor unor localități dar și în celelalte zone ale județului, în special în proximitatea barurilor, cluburilor, discotecilor, sau unităților de alimentație publică.

Echipajele de poliție rutieră cu autospeciale inscripționate și neinscripționate au fost prezente în aceste zone și au fost realizate peste 500 de testări cu aparatele etilotest, etilometru și drugtest.

În această perioadă polițiștii rutieri au organizat activități tip blitz, punctual și pe perioade scurte și determinate de timp pentru identificarea șoferilor băuți sau sub influența substanțelor interzise sau a celor care conduc fără permis. Acțiunile au fost organizate atât în mediul urban și rural, atât pe arterele principale cât și secundare de circulație.

„Prezența activă în trafic a polițiștilor a dus la identificarea la timp a celor care au nesocotit legea, consumând alcool și urcându-se la volan, în toate cazurile fiind suspendat dreptul de a conduce vehicule sau fiind întocmite dosare penale, prevenindu-se astfel producerea unor tragedii rutiere”, se arată într-un comunicat de presă al Poliției Suceava.

În toate situațiile în care polițiștii au identificat șoferi care au consumat alcool au fost dispuse măsuri ferme, dispunându-se inclusiv reținerea șoferilor și introducerea acestora în arestul IPJ Suceava.

Astfel, duminică, 14 august 2022, ora 21.45, Poliția Municipiului Rădăuți a fost sesizată, despre faptul că pe raza com. com. Arbore,sat Clita avut loc un accident iar conducătorul auto a părăsit locul faptei. S-a stabilit că la data de 14.08.2022, ora 21.45, un bărbat de 42 ani, din loc. Clit, com. Arbore, jud. Suceava, a condus tractorul pe DN 2E, pe raza loc. Clit și a acroșat o femeie de 75 de ani, localnică ce se deplasa în afara carosabilului, pe acostament, în calitate de pieton. În urma impactului, a rezultat vătămarea corporală ușoară a femeii de 75 ani. În ceea ce-l privește pe conducătorul tractorului, după impact acesta a părăsit locul accidentului, fiind identificat ulterior de către echipajul de poliție în timp ce se deplasa pe DN 2E în afara loc. Marginea, având direcția de deplasare dinspre loc. Marginea către loc. Clit. Acesta a fost testat cu aparatul etilometru, la ora 22:55, rezultatul testului fiind de 0,87 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, a fost transportat la Spitalul Mun. Rădăuți, unde i s-au preluat două probe de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. De asemenea, în urma verificărilor efectuate în bazele de date ale Poliției Române s-a stabilit faptul că șoferul nu figurează ca fiind posesor de permis de conducere pentru nicio categorie auto. Prin ordonanța din data de 15.08.2022 s-a dispus reținerea șoferului de 42 de ani din loc. Clit, com. Arbore, jud. Suceava, pentru 24 de ore, acesta fiind încarcerat în arestul IPJ Suceava. S-a întocmit dosar de cercetare penală pentru săvârşirea infracţiunilor de „vătămare corporală din culpă”, faptă prev. și ped. de art. 196 alin. 1 din Codul Penal, „părăsirea locului accidentului”, faptă prev. și ped. de art. 338 alin. 1 din Codul Penal, „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, faptă prev. și ped. de art. 335 alin. 1 din Codul Penal, „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, faptă prev. și ped. de art. 336 alin. 1 din Codul Penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 și 2 din Codul Penal.

Tot duminică, ora 14:30, polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Gălănești, fiind programați în serviciul de patrulare și intervenție la evenimente, au efectuat semnale regulamentare de oprire unui autoturism care circula pe DC 47B Vicovu de Jos, conducătorul autoturismului conformându-se și oprind pe partea dreaptă a carosabilului. Lucrătorii de poliţie au identificat la volanul autovehiculului un bărbat de 26 ani din comuna Vicovu de Jos, județul Suceava, care a declarat verbal lucrătorilor de poliţie că nu poate prezenta niciun document prevăzut de lege, întrucât nu le are asupra sa. Întrucât emana halenă alcoolică, conducătorul autoturismului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul testului fiind de 1.23 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la Spitalul Municipal Rădăuţi pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În urma interogării bazelor de date s-a stabilit cășoferul nu deține permis de conducere. Totodată, s-a stabilit faptul că inspecția tehnică periodică a vehiculului este expirată din data de 06.04.2022, iar autoturismul nu deține poliță de asigurare RCA. Conducătorul auto a fost sancționat contravențional conform art. 10, alin. (1) din OUG 195/2002, art. 3 din Lg 132/2017 și art. 147, alin. (1) din HG 1391/2006. În cauză urmează a se efectua cercetări cu privire la infracțiunile de: ”conducerea unui vehicul fără permis de conducere” și ”conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe”, fapte prev. şi ped. de art. 335, alin. (1) și art. 336, alin. (1) din Codul Penal.

În aceeași zi, la ora 19:35, lucrătorii Secției 4 Poliție Rurală Gălănești l-au identificat pe un bărbat de 37 ani din Frătăuții Vechi, sat Măneuți, implicat într-un accident rutier soldat cu pagube materiale. Pe drumul comunal Frărăuții Vechi, din satul Frătăuții Vechi, a fost identificat un tractor care prezenta avarii în partea din stânga față. În prejma tractorului au fost identificați doi bărbați, printre care și bărbatul de 37 ani. Acesta a relatat verbal faptul că tractorul îi aparține, iar la data de 14.08.2022 l-a condus pe drumul comunal Frărăuții Vechi, sat Frătăuții Vechi, jud. Suceava. Șoferul emana halenă alcoolică motiv pentru care a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul testului indicând o concentrație alcoolică de 0,95 mg/l alcool pur în aerul expirat. Având în vedere concentrația alcoolică a șoferului s-a procedat la conducerea acestuia la Spitalul Municipal Rădăuți în vederea recoltării mostrelor biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei, ocazie cu care acesta a refuzat în prezența personalului medical. Efectuându-se verificări în bazele de date ale Poliției Române s-a stabilit că șoferul nu este posesor de permis de conducere valabil pentru vreo categorie de vehicule. În cauză lucrătorii de poliție s-au sesizat din oficiu cu privire la săvărșirea infacțiunilor de „punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat” faptă prev. și ped. de art. 334, alin. 1 din Codul Penal, „conducerea unui vehicul fără permis de conducere” faptă prev. și ped. de art. 335, alin. 1 din Codul Penal și „refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biolgice” faptă prev. și ped. de art. 337, alin. 1 din Codul Penal.

Tot duminică, în jurul orei 23:00, echipajul de poliţie din cadrul Secției 14 Vama, în timp ce se afla în patrulare pe raza de competență au oprit pentru control un autoturism care circula pe DJ 176 KM din Moldovița, fiind condus de un bărbat de 55 ani din comuna Frumosu. S-a procedat la testarea conducătorului auto cu aparatul etilometru, iar rezultatul testării fiind 1,11 mg/l. În continuare s-a procedat la conducerea conducătorului auto la Spitalul Municipal C-lung Moldovenesc pentru a i se recoltata două mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. În urma verificării documentelor autoturismului, s-a constatat faptul că nu avea încheiată asigurarea RCA, astfel că a fost întocmit proces verbal de constatare a contravenției, conf. art. 31 alin. 5 din Legea nr. 132/2017, fiind sancționat cu amendă de 1000 lei. Având în vedere aspectele constatate în cauză a fost întocmit dosar penal privind infracţiunea de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, faptă prev. şi ped. de art. 336 alin. 1 din Codul Penal.

De asemenea, sâmbătă, 13 august 2022, la ora 19:00, polițiștii din cadrul Poliţiei municipiului Vatra Dornei – Compartimentul Rutier, în timp ce desfășurau activități tip blitz pe D.C. Pârâul Arinului, comuna Dorna Arini, acționând în baza planului de acțiune pe linie de alcool, au oprit pentru control autoturismul condus de un bărbat din comuna Dorna Arini. Întrucât acesta avea halenă alcoolică, s-a procedat la testarea acestuia cu aparatul etilometru, rezultând o valoare de 0,86 mg./l. alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care a fost condus la Spitalul municipal Vatra Dornei, unde i s-au recoltat probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar de cercetare penală potrivit art. 336 alin. (1) din Codul penal iar cercetările sunt efectuate de către lucrătorii Compartimentului Rutier Vatra Dornei.

Tot sâmbătă, 13 august 2022, în jurul orelor 15.15, personalul de serviciu al secției de poliție a primit o informație despre faptul că pe str. Gheorghe Doja, un conducător auto a oprit mașina pe banda de circulație și a coborât de la volan, fiind sub influența alcoolului. Polițiștii deplasați operativ la fața locului au identificat pe str. Gheorghe Doja, un autoturism oprit și cu cheile în contact. În continuare, pe partea opusă, respectiv pe trotuar au fost identificate trei bărbați care consumau băuturi alcoolice, stabilindu-se că unul dintre aceștia a condus autoturismul. S-a procedat la conducerea la sediul poliției a șoefrului care a recunoscut faptul că autoturismul în cauză îi aparține și l-a condus aflându-se sub influența băuturilor alcoolice și că, de asemenea, nu deține permis de conducere pentru nicio categorie. Polițiștii l-au testat pe șofer cu aparatul etilotest rezultând o valoare de 0,93 mg/l alcool pur în aerul expirat, ulterior fiind condus la unitate medicală pentru prelevarea probelor biologice de sânge. În cauză s-a întocmit proces verbal de constatare al infracțiunii flagrante privind comiterea infracțiunilor de ,,conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, faptă prev. de art. 335 alin. (1) din Codul Penal și „conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe”, faptă prev. de art. 336 alin.(1) din Codul Penal, cercetările fiind continuate de către lucrătorii din cadrul Biroului Rutier, fiind întocmit dosar penal. De asemenea, șoferul a fost sancționat contravențional conform Legii 132/2017 cu amendă în valoare de 1000 lei, având asigurarea obligatorie RCA expirată, iar ca sancțiune complementară au fost reținute certificatul de înmatriculare și plăcuțele cu numărul de înmatriculare, fiind eliberată dovadă fără drept de circulație.

De asemenea, tot sâmbătă orele 21:05, în timpul efectuării unor activități specifice, polițiștii din cadrul SPR 13 BĂLCĂUȚI au oprit pentru control pe DC 35 pe raza localității Rudești, comuna Grămești, județul Suceava, autoturismul condus de un bărbat care emana halenă alcoolica și prezenta un comportament specific persoanelor aflate sub influența băuturilor alcoolice. Șoferului i s-a solicitat să sufle în aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0,42 mg/l alcool pur în aerul expirat. În aceste condiții, cel în cauză a fost condus la Spitalul de Boli Cronice Siret unde i-au fost recoltate două probe biologice de sânge la interval de o oră, în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar de cercetare penală pentru săvârșirea infracțiunii de ”conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe” faptă prev. și ped. de art. 336 alin. 1 din Codul Penal. Cercetările vor fi continuate de lucrătorii Secției nr. 13 Poliție Rurală Bălcăuți, cauza urmând a fi soluţionată procedural.

Apoi, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în jurul orelor 03:47, polițiștii din cadrul SPR 12 Preutești, aflându-se în serviciul de patrulare pe raza Secţiei 12 Poliţie Rurală Preuteşti au observat pe drumul comunal din satul Preutești, un autoturism fără numere de înmatriculare condus de către o persoană de sex masculin care se deplasa spre satul Basarabi, comuna Preutești. S-au efectuat semnale acustice și luminoase de oprire a autoturismului, însă conducătorul auto a refuzat să oprească, continuându-și deplasarea și mărind viteza, iar după o curbă la stânga a pierdut controlul volanului, ieșind de pe carosabil și intrând în coliziune cu un cap de pod. A fost extras conducătorul auto, care a fost identificat în persoana unui bărbat din sat Basarabi, comuna Preutești, care opunea rezistență și a refuzat să fie testat cu aparatul alcooltest, acesta fiind încătușat și transportat la Spitalul Fălticeni pentru recoltarea de probe biologice. Ulterior, la spital acesta a fost de acord să fie testat cu aparatul alcooltest reieșind o alcoolemie de 1,10 Mg/L alcool pur în aerul expirat. Totodată fiind verificat în baza de date conducătorul auto, s-a constatat că acesta are dreptul de a conduce suspendat întrucât mai este cercetat într-un dosar penal de conducere a unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice. De asemenea a fost verificat în baza de date autoturismul, stabilindu-se o că acesta este radiat din circulație și nu apare ca înmatriculat în România. În cauză s-a întocmit dosar penal conform art 334 alin 1 Cod Penal, art. 335 alin. 2 din Cod Penal și art. 336 alin. 1 din Cod Penal ce urmează a fi soluționat procedural sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni.

Sâmbătă, orele 23:30, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr.7 Mălini, aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe raza com. Slatina , jud. Suceava, au oprit pe raza localității Găinești, comuna Slatina, pe DJ 209A, un autoturism condus de către un localnic. Întrucât conducătorul auto emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul etilotest din dotare, ocazie cu care a rezultat valoarea de 1,84 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la Spitalul Municipal Fălticeni în vederea prelevării de mostre biologice pentru a se stabili alcoolemia cu exactitate. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „conducerea pe drumurile publice a unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau altor substanțe”, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 336 alin. 1 din Codul penal.

Tot sâmbătă, în jurul orelor 21.15, în timp ce lucrătorii Secției 10 Poliție Rurală Gura Humorului desfășurau activități pe linie rutieră în cadrul Planului de Acțiune „BLITZ”, au fost sesizați despre producerea unui accident rutier soldat cu pagube materiale în zona sensului giratoriu al comunei Păltinoasa. S-a stabilit că un bărbat din comuna Pârteștii de Jos, sat Deleni, județul Suceava, se deplasa cu autoturismul proprietate pe drumul național DN17 în localitatea Păltinoasa, la ieșirea din sensul giratoriu a intrat în coliziune cu un alt autoturism. Cu ocazia testării ambilor conducători auto, s-a constatat faptul că șoferul din comuna Pârteștii de Jos, a condus autoturismul având o alcolemie de 1,08 mg./l alcool pur în aerul expirat, fiind testat cu aparatul etilotest. Totodată fiind condus la Spitalul Orășenesc Gura Humorului șoferul comuna Pârteștii de Jos, a refuzat prelevarea de mostre biologice pentru stabilirea alcoolemiei. În cauză, în urma probatoriului administrat, față de conducătorul auto din comuna Pârteștii de Jos, s-a dispus măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore, cel în cauză fiind introdus în C.R.A.P Suceava. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „refuzul de la prelevarea de monstre biologice” faptă prev. și ped. de art. 337 din Codul Penal.

Nu în ultimul rând, sâmbătă, orele 23.25, echipajul de poliție rutieră, efectuând activități de supraveghere și control trafic rutier în zona cartierului Burdujeni din municipiul Suceava a procedat la oprirea pe strada Cuza Vodă a autoturismului condus de un localnic de 24 ani. În urma testării cu aparatul etilometru, conducătorului auto i s-a stabilit o concentrație alcoolică de 0,45 mg/l alcool pur în aerul expirat, ulterior, în aplicarea prevederilor art. 190 C.pr. pen. acesta a fost condus la UPU – Spitalul Județean de Urgență Sf. Ioan cel Nou Suceava unde i-au fost prelevate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar de cercetare penală, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe, faptă prev. de art. 336 alin. (1) din Codul penal.

În final, Poliția Suceava a făcut următoarele recomandări:

Nu vă urcaţi sub nici o formă la volan, dacă aţi consumat băuturi alcoolice sau substanțe interzise!

Consumul de alcool reprezintă una din cauzele încă frecvente care afectează capacitatea de conducere, deşi exista tendinţa de a se subestima rolul său.

De cele mai multe ori, conducătorii auto aflaţi sub influenţa alcoolului comit frecvente încălcări ale normelor de circulaţie, conduc cu viteză excesivă, se angajează în depăşiri neregulamentare sau execută în mod periculos virajele.

Consumul de băuturi alcoolice reduce viteza de reacţie şi precizia mişcărilor şi poate determina scăderea acuităţii vizuale şi auditive a şoferilor.

Legea pedepseşte conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul după ce şoferul acestuia a consumat băuturi alcoolice sau substanțe interszise, iar concentraţia în sânge depăşeşte limita legală! Astfel, legea prevede o pedeapsă cu închisoare de la 1 la 5 ani pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge. De asemenea, pe timpul cercetării, permisul de conducere este reţinut, fără drept de circulaţie.

Consumul de alcool și drog constituie un factor de mare risc asupra traficului rutier, influenţând în mare măsură producerea accidentelor de circulaţie!

Nu uitați, comportamentul dumneavoastră are urmări directe şi asupra celorlalţi participanţi la trafic!