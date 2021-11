La 20 noiembrie 1910 a murit omul aclamat cândva drept cel mai mare romancier, contele Lev Nikolaevici Tolstoi, celebru, bogat și, cel mai probabil, nefericit. Tolstoi s-a născut pe moșia familiei sale aristocrate din Iasnaia Poliana, la aproximativ 200 de kilometri sud de Moscova.

În tinerețe, a luptat atât în Caucaz, cât și în Războiul Crimeii, ulterior căsătorindu-se și având zece copii care au supraviețuit copilăriei.

Tolstoi a scris primul său roman la douăzeci și patru de ani, dar avea peste patruzeci de ani când a publicat capodopera sa, „Război și Pace”. Experiența dobândită în luptă l-a ajutat în descrierea scenelor de război. Poetul britanic Matthew Arnold spunea că „un roman scris de Tolstoi nu este o operă de artă, ci o bucată de viață”.

Opt ani mai târziu, Tolstoi a publicat altă capodoperă incontestabilă, „Anna Karenina”. În timp ce lucra la această carte, a început să sufere accese de depresie și chiar să se gândească la sinucidere. În această perioadă, își dezvolta, de asemenea, propriile convingeri religioase și morale, care l-au îndepărtat de Biserica Ortodoxă Rusă (în cele din urmă a fost excomunicat).

A devenit un pacifist convins și a ajuns să creadă că ar trebui să abandoneze bunurile materiale. Ca nobil care renunțase la bogățiile sale, Tolstoi s-a găsit în curând în situația de a renunța la familia sa numeroasă, întrucât soția și copiii, cu excepția unei fiice, se înstrăinaseră de acest om dogmatic, cu aerul unui profet din Vechiul Testament. Astfel, a trăit pe propria-i piele celebrele cuvinte de început din Anna Karenina: „Toate familiile fericite seamănă între ele, dar fiecare familie nefericită este nefericită în felul ei”.

După ani de ostilitate crescândă, în cele din urmă, a decis să plece de acasă pentru totdeauna. În călătoriile sale, s-a îmbolnăvit de pneumonie și a murit din cauza insuficienței cardiace, în mica gara din Astapovo, la vârsta de 82 de ani. Ultimele lui cuvinte au fost greu de înțeles: „Adevărul…Mie îmi pasă foarte mult… cum ei…”.

Marile romane ale lui Tolstoi sunt încă foarte citite, deși criticii moderni au tendința de a considera lucrările contemporanului său rus, Fiodor Dostoievski, ca fiind superioare pentru observațiile psihologice.

Influența lui Tolstoi se păstrează și astăzi. Mahatma Gandhi a pus în practică ideile lui Tolstoi despre pacifism și rezistență pasivă, în lupta pentru înlăturarea dominației britanice din India, iar principiile lui Gandhi, la rândul lor, l-au influențat pe Martin Luther King.

Tot la 20 noiembrie:

1818: Simón Bolívar declară independența Venezuelei față de Spania.

1945: Începe, la Nürnberg, procesul crimelor de război naziste.

Geo Alupoae, critic de teatru