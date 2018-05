În perioada 2-7 mai, polițiștii suceveni au constatat o infracțiune și au aplicat 112 sancțiuni contravenționale în valoare de 54.600 de lei, într-o acțiune pe linia combaterii delictelor silvice. De asemenea, ei au confiscat 1,5 metri cubi de material lemnos, pentru stabilirea provenienței. Pe lîngă polițiști, la acțiune au mai participat specialiști ai Gărzii Forestiere și jandarmi, fiind verificate 13 obiective.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating