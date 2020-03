Șefa Direcției de Sănătate Publică Suceava, Silvia Boliacu, a declarat că, duminică dimineața, 112 de persoane se aflau in carantina in spatiile din județ. Silvia Boliacu a spus ca pana in momentul de față nu au fost primite rezultatele la testele prelevate de la persoanele carantinate. Ea a adăugat ca in județul Suceava sunt 602 de persoane care sunt monitorizate la domiciliu fără simptomatologie specifică, din care 335 care au călătorit în zonele de risc și 267 membri de familie sau aparținători.

De asemenea, 56 de persoane au ieșit din auto izolare. În total, in județul Suceava sunt 454 de persoane ieșite din autoizolare.

În județ a fost confirmat un singur caz de coronavirus, la un bătrân din Mălini.

Silvia Boliacu a mai declarat că trei persoane sunt internate la Secția de Boli Infecțioase a Spitalului Județean de Urgență Sf. Ioan cel Nou Suceava de la care s-au prelevat probe și se așteaptă rezultatele.