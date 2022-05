Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovschi, a anunțat că parcarea din incinta Complexului Comercial Bazar a fost modernizată, pietrișul a fost înlocuit cu pavaj, iar acum, aceasta însumează un total de 115 locuri de parcare, 3 dintre ele fiind destinate persoanelor cu dizabilități.

”Am relocat niște chioșuri, am regîndit repoziționarea acestora și a ieșit un lucru bun și util”, a spus Harșovschi. El a arătat că se lucrează și la încălzirea centrului comercial, aceste lucrări fiind realizate pentru ca atât comercianții, cât și cumpărătorii să aibă parte de cele mai bune condiții.