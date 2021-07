12 familii din blocul din Sf. Ilie – Șcheia, rămas fără acoperiș în urma furtunii din 1 iulie, ar putea primi despăgubiri, după ce locuințele lor au avut de suferit. Primarul de Șcheia, Vasile Andriciuc, a declarat, la Radio Top, că despăgubirile vor fi solicitate de Prefectură de la Guvern. El a subliniat că una dintre familiile afectate a achitat dezvoltatorului 11.000 euro și mai are de dat cîte 200 de euro pînă-n 2027. Primarul a mai spus că autorizația de construcție s-a eliberat după ce au fost fost prezentate toate avizele necesare și a adăugat că la recepția lucrărilor au participat un reprezentant al primăriei, beneficiarul, șapte ingineri de specialitate și dirigintele de șantier. O comisie mixtă numită de prefectul Iulian Cimpoeșu verifică documentele tehnice, precum și modul în care s-a construit blocul.

